Dani Alves cerca squadra su Instagram/ “A chi mando il mo curriculum?”

Dani Alves ha pubblicato un annuncio fra il serio e l’ironico, con l’obiettivo di trovare una squadra in cui giocare. Il terzino destro della nazionale brasiliana, fresco del suo 43esimo titolo in carriera dopo aver alzato al cielo la Copa America con la Selecao, si è svincolato dal Paris Saint Germain al 30 giugno di quest’anno, e attualmente è senza sistemazione. A ormai un mese dalla data in cui è divenuto “free agent”, l’ex terzino della Juventus ha scritto su Instagram: “Sono in cerca di lavoro, dove posso mandare il mio curriculum? C’è qualcuno che è disposto a prendersi del tempo per leggerlo?”. Difficile capire se la mossa di Alves sia stata una semplice goliardata o se lo stesso calciatore sudamericano stia facendo seriamente difficoltà a trovare una nuova sistemazione. La cosa certa è che nelle ultime settimane il suo nome è stato accostato a numerosi club, a cominciare da Juventus e Inter, senza dimenticarsi del Manchester City, dove ritroverebbe Pep Guardiola.

DANI ALVES CERCA SQUADRA SU INSTAGRAM

Nessuno però ha fino ad oggi affondato il colpo, forse spaventato dalle alte richieste dello stesso brasiliano che chiede almeno 7 milioni di euro netti all’anno di ingaggio, prendere o lasciare. Nonostante le qualità indubbie del brasiliano, e il suo bagaglio enorme di esperienza, investire tale cifra per un calciatore che ha superato da un pezzo i 30 anni (a maggio dell’anno prossimo ne compirà 37), resta comunque un azzardo, soprattutto per le squadre italiane dove la tassazione è pari al 40%, trasformando di fatto i 7 milioni di cui sopra, in circa 12/13 lordi ogni anno. Sullo sfondo rimane la Cina, società che ovviamente potrebbe soddisfare le richieste di Dani Alves, anche se il giocatore ha fatto capire durante le ultime interviste di voler giocare ancora ad alto livello per continuare a mettere in bacheca altri trofei e divenendo così il calciatore più vincente nella storia. Chissà che questo annuncio non abbia smosso un po’ le acque, non ci resta che aspettare i prossimi aggiornamenti.

