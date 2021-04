Dani Alves: “Juventus? Ecco perchè me ne andai”/ “Mi dissero una bugia sul modulo…”

Dani Alves sta facendo discutere i tifosi della Juventus e non solo, per alcune sue dichiarazioni rilasciate in queste ore. L’ex terzino destro bianconero ha infatti svelato il vero motivo, secondo lo stesso, per cui ha lasciato la Vecchia Signora nell’estate del 2017, risolvendo il suo contratto dopo una sola stagione. Quella mossa lasciò infatti molti fra tifosi e addetti ai lavori con l’amaro in bocca, in quanto Dani Alves era fresco di doppietta Scudetto e Coppa Italia, oltre che di finale di Champions League contro il Real Madrid.

“Mi sono sentito ingannato – aveva raccontato all’epoca dei fatti lo stesso calciatore oggi 38enne, in forza al San Paolo – da quando non ho ottenuto ciò che mi era stato promesso. E questa è la peggior sensazione che ci sia. Non è stato piacevole, anzi. Ho sentito che mi hanno deluso ed è solamente per questo che ho lasciato la Juventus”. Oggi il giocatore è tornato sull’argomento, e rispondendo ad una domanda sul motivo del reale addio ai campioni d’Italia in carica, ha svelato: “Perché ho lasciato la Juventus? Perché mi dissero che avrebbero cambiato lo stile di gioco e non era vero”.

DANI ALVES: L’ADDIO ALLA JUVENTUS, LO SBARCO AL PSG E IL RITORNO IN BRASILE

L’esperienza fra le fila della Juventus, come detto sopra, non fu affatto male, in quanto Dani Alves collezionò in totale 33 presenze fra campionato, Champions League e Coppa Italia, con l’aggiunta di sei gol (fra cui due marcature decisive in Europa contro Porto e Monaco) e sette assist, nonostante tra l’altro una frattura al perone che lo aveva bloccato ai box durante il mese di novembre 2016. La sua permanenza fra le fila della Juventus, rispettando il contratto, sembrava quindi cosa scontata, ma alla fine Dani Alves fece le valigie e se ne andò, giocando per i due anni successivi a Parigi, fra le fila del Paris Saint Germain, per poi appunto fare ritorno in Brasile dove milita tutt’oggi, dopo aver cercato squadra su Instagram.

