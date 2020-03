Dani Ceballos alla Juventus?/ Calciomercato, intreccio con Real Madrid e Arsenal

Il quotidiano Marca, dalla Spagna, lancia indirettamente un’opzione del calciomercato Juventus per l’estate. Parliamo del centrocampo, e di Dani Ceballos: classe ’96, è uno dei “casi” che il Real Madrid dovrà risolvere a breve. Ricordiamo infatti che lo spagnolo è di proprietà delle merengues, ma sta giocando questa stagione in Premier League: chiuso al Santiago Bernabeu, è stato mandato in prestito all’Arsenal dove si è immediatamente inserito nella squadra dando prova di grande qualità e visione di gioco. Schierabile come mezzala o regista davanti alla difesa, Ceballos ha avuto parecchia sfortuna perché all’inizio di novembre ha rimediato uno strappo muscolare che lo ha tenuto fuori dai giochi per quasi due mesi; nel frattempo sulla panchina dei Gunners si è seduto Mikel Arteta, cosa che non ha rappresentato un problema perché nelle ultime tre partite, prima che il Coronavirus fermasse tutto, lo spagnolo è tornato titolare.

Con il Real Madrid, Ceballos ha firmato un contratto quadriennale ma il suo futuro non è certo: dalla Spagna dicono infatti che Florentino Perez debba ancora decidere, perché il presidente della Casa Blanca ha grandi progetti in entrata e dovrà essere costretto a vendere. Prima di firmare con il Real il calciatore era stato grande protagonista dell’Europeo Under 21 (la Spagna era stata finalista) e la scorsa estate si è ripetuto, ma questa volta vincendo il titolo: il profilo internazionale è indubbio e anche per questo un’eventuale cessione porterebbe nelle casse del club una bella cifra, al momento stimata tra i 40 e i 50 milioni di euro. La Juventus ci ragiona: più volte abbiamo parlato della necessità di sistemare il centrocampo e Ceballos potrebbe essere perfetto per agire al fianco di Rodrigo Bentancur, dividendo con l’uruguaiano i compiti in regia e rinunciando a Miralem Pjanic, che potrebbe essere destinato al Psg come contropartita per Mauro Icardi.

CEBALLOS ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO, INTRECCIO CON REAL MADRID E ARSENAL

A questo punto, per portare Dani Ceballos alla Juventus bisogna considerare qualche intreccio di calciomercato. Intanto, l’Arsenal ha avuto un ottimo rendimento dallo spagnolo e Mikel Arteta, connazionale che ben lo conosce, potrebbe essere disposto a chiedere un rinnovo del prestito o, lui pure, provare ad acquistare definitivamente il calciatore. Con il Real Madrid, invece, i bianconeri sono concorrenti in almeno due potenziali operazioni: quella per Paul Pogba e quella per Harry Kane. Del centrocampista francese abbiamo detto che il prezzo complessivo si aggirerebbe sui 200 milioni: è solo un’ipotesi, ma Fabio Paratici potrebbe decidere di lasciare il Polpo a Madrid come “contropartita” ideale, sgombrando così il campo che riguarda Ceballos. Andrà davvero in questo modo?



