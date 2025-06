Dani Faiv al Tim Summer Hits 2025: da cameriere a rapper di successo, le collaborazioni con colleghi illustri e l’amore per la fidanzata Luana

Chi è Dani Faiv, il rapper ospite al Tim Summer Hits: dagli esordi al successo

C’è anche Dani Faiv tra i protagonisti di questa sera, venerdì 20 giugno, al Tim Summer Hits 2025. Il celebre rapper, che ha da poco superato i dieci anni di carriera, è pronto a godersi l’abbraccio del pubblico. Spezzino classe 1993, Daniele Ceccaroni (il vero nome di Dani Faiv) ha cominciato a muovere i primi passi con il collettivo Gran Riserva, con il mixtape Toilette Mixtape, poi EP e mixtape solisti, fino a firmare con Machete Empire Records nel 2016. Prima di trasformare la sua passione in un lavoro stabile e continuativo, Dani Faiv lavorava come cameriere.

In tutti questi anni non ha mai smesso di alimentare la sua passione e oggi infatti è un artista apprezzatissimo nel panorama musicale. Tra i suoi lavori, menzioniamo Teoria del Contrario, Teoria del Contrario Vol. 2 e Teoria del Contrario Vol. 3. Grande successo fu Gameboy Color nel 2017, al punto da arrivare al disco d’oro.

Dani Faiv, dai grandi successi all’amore per la fidanzata Luana: felici e sempre più uniti

Sono numerosi i singoli di Dani Faiv che hanno ottenuto la certificazione oro e platino nel corso degli anni, basti pensare a bravi come “Walter Walzer”, “Charles Manson – Buon Natale 2”, “no14”, “Puertosol Golden Coast”. Tra le collaborazioni di rilievo menzioniamo quelle con Emis Killa, Gemitaiz e Salmo. Per quanto concerne la vita privata, sappiamo che è fidanzata con una ragazza di nome Luana a cui è profondamente legato.

“Sono all’ultimo piano, non mi manca nulla… Da qui posso solo scendere oppure buttarmi”, aveva detto in una intervista parlando della sua vita privata e professionale. Insomma, tutto procede al meglio e secondo i piani per Dani Faiv, che stasera prenderà parte alla festa del Tim Summer Hits con la sua musica e il suo entusiasmo.

