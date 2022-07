Dani Faiv, chi è/ “Il rap è nato criticando Silvio Berlusconi, mentre ora i rapper sono Silvio Berlusconi”

Dani Faiv: “Ecco com’è nato il rap”

Dani Faiv torna a Battiti Live 2022 per farsi strada nel cuore dei giovani e di quelli che lo sono un po’ di meno. Il ragazzo ha raccontato all’AGI alcuni particolari sul genere di cui è ormai un noto appartenente, il rap: “Il rap è nato criticando Silvio Berlusconi, mentre ora i rapper sono Silvio Berlusconi“. Si tratta di una polemica che è stata molte volte protagonista dei dibattiti sulle nuove leve di questo genere, accusate di essere sempre in prima fila per ostentare ricchezza e mezzi che prima non c’erano. Nato come genere di denuncia il rap era un modo per tutelare i diritti delle classi meno abbienti con questi ragazzi che cantavano delle difficoltà incontrate fin da piccoli. Oggi invece le cose si sono ribaltate e di questo Dani Faiv ha sicuramente ragione anche se c’è da dire che più in generale è il mondo a essersi proprio modificato.

Malika Ayane/ "Una ragazza? È una canzone che trasmette leggerezza"

Chi è Dani Faiv, la vita e la carriera del ragazzo

Dani Faiv è un noto rapper italiano, nato a La Spezia il 5 novembre del 1993. Fin da piccolo si è avvicinato al mondo della musica e ha ottenuto fin da subito un grande successo e un’ottima approvazione da parte del pubblico italiano, soprattutto tra le generazioni più giovani. Durante i vari anni della sua carriera ha realizzato e prodotto quattro album in studio: il primo nel 2017 chiamato The Waiter, seguito da Fruit Joint, Scusate se esistiamo e nel 2022, qualche mese fa, è stato pubblicato l’ultimo chiamato Faiv. Ha realizzato diverse collaborazioni con altri artisti, che lo hanno portato a far crescere il proprio pubblico e i propri fan. Le sue canzoni più famose e conosciute sono sicuramente: Foto di noi, Yoshi, Sandro Tonali, Gameboy Color, Machete Mob, Amelie, Yung, Luna nera, Weed soldi sesso, Finto giovane, Mayday, In peggio, Facce vere e numerose altre, che vi consigliamo di andare ad ascoltare dal momento che hanno ottenuto tutte un grande successo.

LEGGI ANCHE:

Rocco Hunt a Battiti Live/ il successo di Caramello e l'amore per la sua famigliaCioffi/ La sua misteriosa vita sentimentale, chi è la fidanzata?

© RIPRODUZIONE RISERVATA