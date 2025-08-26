Dani Faiv, chi è l'artista originario di La Spezia: le collaborazioni con i vari collettivi e la carriera da solista. Un percorso in salita ma...

Nato nel 1993 a La Spezia, Dani Faiv, nome d’arte di Daniele Ceccaroni, ha cominciato la sua carriera musicale nel collettivo dei Gran Riserva, con il quale ha pubblicato i suoi primi mix tale, per poi dedicarsi più avanti alla carriera da solista, anche grazie alla collaborazione con Jack the Smoker, che gli ha dato la prima vera opportunità. Nel 2017, il rapper ha pubblicato il singolo “Gameboy Color”, per il quale ha vinto il disco d’oro della FIMI. Proprio in quegli anni ha cominciato a collaborare con il collettivo Machete, fino all’addio del 2021, tre anni dopo l’inizio del lavoro insieme.

In carriera, Dani Faiv ha pubblicato cinque album: l’ultimo è “Ultimo piano” del 2023, ma non sono mancati i lavori negli ultimi anni, anche se non sono arrivati dischi. Il suo ultimo lavoro è “Red flag”, singolo dell’estate che ha realizzato insieme a Fabio Rovazzi e Paola Iezzi. Un brano che parla dei segnali da non sottovalutare in un partner, una canzone che è piaciuta molto alle radio e sui social.

Dani Faiv, chi è: “Facevo il cameriere e un produttore mi ha contattato”

Dani Faiv, parlando a Radio 105, ha raccontato la gavetta fatta nel mondo della musica fino all’affermazione e al successo. “Il primo disco l’ho pagato da solo con i soldi guadagnati come cameriere” ha spiegato il rapper di La Spezia, che dunque ha lavorato duramente per poter realizzare il suo sogno di fare musica e di vedere una sua creazione pubblicata.

E ancora: “È uscito dopo un anno di lavoro: per fortuna quel lavoro è capitato per caso nelle mani di Jack the Smoker. Lui mi contattò mentre lavavo i pavimenti del ristornate” ha rivelato ancora l’artista. Un percorso in salita per Dani Faiv, che credendo fortemente nel suo progetto e nel suo talento, è riuscito a fare ciò che sognava fin da bambino.

