Chi è Dani Faiv, il rapper di La Spezia: gli esordi, le collaborazioni con altri artisti e poi il successo. Papà di un bimbo nato dall'amore con Luana

Ligure d’origine, Dani Faiv, nome d’arte scelto da Daniele Ceccaroni, è nato a La Spezia nel 1993, dove ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della musica, appassionandosi di rap. Gli esordi, per il rapper, sono arrivati nel 2014 nel collettivo Gran Riserva: un debutto seguito dal suo primo mixtape, “Toilette mixtape”. Negli anni successivi, Dani ha lavorato con diversi artisti, facendo conoscenze che gli hanno cambiato la vita, come quella di Jack the Smoker, che lo ha portato a firmare con la Machete Empire Records. Proprio con l’etichetta, Dani Faiv ha pubblicato il suo primo album, “The waiter”. Ha cominciato poi a collaborare con Tha Supreme, pubblicando “Fruit Joint”, il suo secondo album, lavorando spesso con altri colleghi come Shade, Lazza, Madman e altri grandi nomi del rap.

Dani Faiv, dopo aver pubblicato il suo secondo album, si è esibito con un tour in giro per l’Italia, salendo anche sul palco del Nameless Festival e del Rock in Roma, grandi festival estivi. Nel 2021, dopo tre anni di collaborazione, Dani Faiv ha lasciato il collettivo Machete, iniziando a lavorare singolarmente, pubblicando infatti proprio in quell’anno un singolo “Anno zero”. A seguire, Dani Faiv ha lavorato anche con artisti come Gianni Bismark, Nerone, Olly, creandosi una reputazione nel mondo del rap. Nel 2025 il rapper ha lavorato con Fabio Rovazzi e Paola Iezzi nel tormentone “Red flag”.

Dani Faiv, chi è: felice con la compagna Luana

Dani Faiv ha ottenuto negli ultimi anni un grande successo, ma anche nella vita privata le cose vanno benissimo. Da anni ormai è felice con la sua fidanzata Luana, che lo ha reso anche papà di un bambino, nato nel 2022, quando lui aveva 28 anni. Un momento felice, dunque, per Dani Faiv, che ha raccontato: “Sono all’ultimo piano, non mi manca nulla… Da qui posso solo scendere oppure buttarmi”. Tra famiglia e lavoro, le cose vanno infatti alla grande.