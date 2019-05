DANI OSVALDO E VEERA KINNUNEN/ Video, “Mi piace…ballare con lei” (Ballando 2019)

Dani Osvaldo e Veera Kinnunen sono tra le coppie arrivate alla finalissima di Ballando con le stelle 14, il dancing show di successo condotto da Milly Carlucci su Rai1. Venerdì 31 maggio 2019 scopriremo quale sarà la coppia vincitrice della quattordicesima edizione che ha brillato, diciamolo, dal punto di vista degli ascolti complice un cast variegato e ben assortito. Sicuramente tra le sorprese di questa edizione c’è Dani Osvaldo, l’ex calciatore consacrato oramai a nuovo sex symbol del piccolo schermo. L’accoppiata con Veera Kinnunen, non solo ha regalato grandi emozioni sul palcoscenico di Ballando, ma ha fatto chiacchierare anche i più gossipari per via di un presunto flirt tra i due poi smentito a gran voce da diretti interessati durante la semifinale. Un chiacchiericcio che ha generato anche la gelosia di Stefano Oradei, ballerino di Suor Cristina, che ha ricevuto una bella ramanzina in diretta dalla padrona di casa Milly Carlucci.

Dani Osvaldo: “Una storia con Veera Kinnunen? No mi piace…”

Durante la semifinale di Ballando 2019, Dani Osvaldo e Veera Kinnunen sono stati tra gli indiscussi protagonisti. Sul palco hanno proposto una samba che però non ha convinto la giuria di esperti. La prima a criticare è stata Selvaggia Lucarelli: “Bravi, ma io mi aspettavo di più da te, Dani”, mentre Guillermo Mariotto sottolinea: “Era moscissimo, brutta coreografia, brutta la musica”. Poi si è passati a parlare del gossip scoppiato sull’intesa speciale tra Dani e Osvaldo con il calciatore che ha sottolineato: “Mi piace ballare con lei” e la maestra che ha detto: “È uno dei concorrenti più bravi passati a Ballando”. Alla fine la giuria ha dato alla coppia 38 voti, un punteggio che sommato agli altri punti vede la coppia a rischio. Osvaldo & Kinnunen, infatti, durante la finale dovranno scontrarsi prima con la coppia formata da Enrico Lo Verso e Samantha Togni. Chi vincerà?

Dani Osvaldo a Ballando con le Stelle: temo Ettore Bassi e Angelo Russo

Intanto in questi giorni a parlare di Dani Osvaldo è stata la ex compagna Elena Braccini che, dalle pagine del settimanale Oggi, ha detto: “Daniel in finale? Non mi sorprende: d’altronde, mi sono innamorata di lui vedendolo ballare”. Dani Osvaldo, invece, dalla pagine di Tv Sorrisi e Canzoni ha parlato di questo inaspettato successo così: “non so dire se me lo aspettassi, ma naturalmente mi fa piacere. Ho preso molto sul serio questa avventura e mi sto davvero impegnando. Il ballo richiede tanta disciplina e io non ce l’ho. Per fortuna c’è Veera Kinnunen, la mia partner, che mi aiuta e mi controlla”. Parlando poi del possibile vincitore di Ballando con le Stelle ha detto: “trovo che Angelo Russo ed Ettore Bassi siano davvero molto bravi”.

Video, la quarta sfida di Daniel Osvaldo e Veera Kinnunen

