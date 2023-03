Dani, poliziotto infiltrato fra le anarchiche/ Attiviste “Ci ha sedotto per spiarci”

Il quotidiano Repubblica ha raccontato la storia, per certi versi curiosa, di Dani, un agente della Policia Nacional spagnola che ha deciso di infiltrarsi negli ambienti anarchici. Il suo arrivo a Barcellona è datato 2020, e a vederlo, come scrive il giornale nazionale, nessuno sospetta circa la sua identità: è infatti vestito come un normale turista leggasi bermuda, una maglietta e soprattutto dei tatuaggi con simboli anarchici. Non ha molti soldi e come lavoro fa l’installatore di impianti di areazione.

LDA canta Mare fuori 3/ Web in tilt: la svolta dopo Sanremo 2023

Nella capitale catalana cerca una palestra economica ed inizia a frequentare quella del centro sociale occupato Cinetika. Dani si definisce un antisistema e inizia a seguire i movimenti sociali, a fare nuove amicizie, soprattutto fra le donne; è proprio grazie a questi stretti legami che riuscirà ad operare negli ambienti indipendentisti della Catalogna, dove vi resterà fino al 2022, per due anni, quando poi racconterà di essere costretto a trasferirsi in Danimarca, lasciando la Spagna. A smascherare Dani è stato il giornale vicino ai movimenti sociali Directa, attraverso un’inchiesta che è stata pubblicata un mese fa. Una volta smascherato cinque delle otto militanti che hanno frequentato l’infiltrato negli scorsi due anni, alcune delle quali scelte attraverso l’applicazione di incontri OkCupid, sono venute a conoscenza della realtà.

Donnamaria, urla fuori dalla casa del GF Vip per Antonella/ Lei piange di gioia e...

DANI, POLIZIOTTO SPAGNOLO INFILTRATO, I BLOG ANARCHICI “A LETTO CON IL NEMICO”

I blog anarchici, come si legge su Repubblica, ora commentano «A letto con il nemico», puntando il dito nei confronti dello Stato, accusandolo di essere disposto a sfruttare il corpo della donna nella lotta contro gli antagonisti. Una vicenda che sta creando non poche polemiche e dibattiti in terra iberica, in quanto da un lato viene presentata come una questione di sicurezza nazionale, mentre dall’altra c’è chi parla di una violenza di genere.

Una volta smascherato, le cinque donne che sono state con Dani l’infiltrato si sono così rivolte al centro per i diritti umani Iridia nonché al sindacato Ct, per depositare una denuncia per abuso nonché delitto contro l’integrità morale, rivelazione di segreti e privazione dell’esercizio dei diritti fondamentali.

Luca Calvani “Vorrei invecchiare come regista”/ “Amo cucinare, faccio miele in casa”

© RIPRODUZIONE RISERVATA