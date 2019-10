Daniel Acerboni, Under Uomini/ “Stonato” di talento, ha ragione Malika? (X Factor 13)

Daniel Acerboni è uno dei concorrenti in gara in questa tredicesima edizione di X Factor, il programma trasmesso su Sky Uno. Già sul palco di X Factor nel 2017 come corista di Ed Sheeran, l’artista si presenta quest’anno come concorrente nel talent show più amato. Daniel dichiarò in quel caso di voler mostrare che non sa essere solo un corista. Alla prima selezione si presenta con When the Party is over di Billie Ellish. Applausi del pubblico e momento emozionante per Daniele Acerboni. I giudici di gara non esitano a mostrarsi entusiasti della sua esibizione, riconoscendo all’artista una bravura eccezionale nell’eseguire alcuni degli acuti presenti nel brano con uno strano tocco al pomo di Adamo. Daniele spiega il motivo di quegli strani suoni, attribuendoli alla logopedia che ha eseguito per tentare di eliminare una piccola ciste che interessava le corde vocali. I giudici non hanno alcuna esitazione nel dare all’artista il loro parere favorevole unanime per l’accesso alla fase successiva.

Daniel Acerboni, X Factor 13: pioggia di critiche su Malika Ayane

Il biglietto per l’accesso ai Bootcamp di X Factor 13 per Daniel Acerboni arriva poi da Malika Ayane, che lo sceglie come componente del gruppo dei cinque Under Uomini che si contenderanno l’accesso alle fasi successive sul palco dell’X Factor Arena, nei Live Show che si terranno a Berlino il 17 ottobre. Il brano che gli consente l’accesso alla fase successiva è Who Else di Lady Gaga. La scelta di Malika Ayane viene però contestata sia dagli altri giudici di gara (che non esitano a rimarcare le sue stonature) sia dal pubblico che non gli risparmia passaggi al veleno sui canali social. Malika però, dopo avergli fatto ripetere il pezzo, decide di premiarlo ed inserirlo nel gruppo dei cinque che andranno a cantare sul palco berlinese. Insieme a lui saranno in gara Lorenzo Rinaldi, Emanuele Cristanti detto Nuela, Enrico Di Lauro e Davide Rossi. Dei cinque solo tre continueranno il loro percorso ad X Factor 13. Per sapere se Daniele Acerboni sarà uno di loro non ci resta che seguire la puntata di X Factor 13 in onda giovedì 17 ottobre su Sky Uno.

L’esibizione con Billie Eilish





