Daniel Bongiovanni “Chiara Ugolini ti amerò per sempre”/ Messaggio straziante del fidanzato

La morte di Chiara Ugolini fa male e il dolore provocato da un omicidio intorno al quale le indagini sono ancora in corso non svanirà mai. Chiara Ugolini, bellissima 27enne, ha perso la vita tra le mura della sua casa. A toglierle la vita, secondo le prime indagini, sarebbe stato il vicino di casa che conosceva gli orari e le abitudini di Chiara. La morte della 27enne non potrà mai essere accettata dalla famiglia, dagli amici e dal fidanzato Daniel Bongiovanni.

Per Daniel che sognava un futuro con Chiara è impossibile dimenticare il sorriso della sua fidanzata e affrontare la vita come faceva prima. Sconvolto, con il cuore spezzato e con un vuoto inco,mabile, Daniel ha scelto di affidare ai social i propri sentimenti. Su Instagram, accanto alla foto di Chiara che vedete qui in alto, Daniel Bongiovanni dedica alla fidanzata delle struggenti parole.

Il messaggio di Daniel Bongiovanni per la fidanzata Chiara Ugolini

Chiara Ugolini e Daniel Bongiovanni sognavano un futuro insieme. Futuro che non avranno mai per l’efferato istinto omicida del vicino di casa di Chiara che ha deciso di mettere fine alla sua vita. Il fidanzato Daniel, su Instagram, ha condiviso non solo il dolore, ma anche l’immenso amore che proverà per sempre per lei.

“Tu sei e resterai per sempre la mia metà, la parte che mi completa, la mia ragione di vivere. Abbiamo passato mille avventure, ma era solo l’inizio, avevamo migliaia di progetti insieme rimasti in sospeso. Ma non ti preoccupare amore mio, ti porterò per sempre con me, dentro al mio cuore. Gireremo tutto il mondo insieme e so che tu sarai sempre al mio fianco per tutta la vita. Ti amo Chiara, ti amerò per sempre e questo non cambierà mai e tu lo sai”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniel Bongiovanni (@bongiounofficial_)





