Daniel Cosmic offende fan sovrappeso/ Facchinetti gli chiude profilo Instagram

Francesco Facchinetti ha punito il suo assistito Daniel Cosmic, protagonista di una diretta su Instagram nella quale ha deriso alcune fan in sovrappeso. L’episodio ha scatenato l’opinione pubblica contro Daniel Cosmic e lo stesso Francesco Facchinetti, in qualità di agente, lo ha voluto punire chiudendogli il profilo. Che cosa era successo? Il rapper, che partecipò ad Amici nel 2018, durante una diretta Instagram ha offeso alcune fan per il loro aspetto fisico con frasi di questo genere: “Il tuo ragazzo ideale deve essere commestibile, l’importante è che te lo mangi. Immagino che fai disperare tua mamma, è capitato che te la sei mangiata? Cosa fai come hobby oltre che mangiare? Come stiamo? Se non ci mangi stiamo molto bene”.

Dopo la live, DanielCosmicIsOverParty è diventato un trend topic su Twitter e il diretto interessato si è dovuto scusare, ma con una frase che non ha convinto nessuno: “Pensavo di essere divertente e invece sono stato un cogl**ne. Mi scuso con tutti”. La sola idea però che frasi del genere potessero essere “divertenti” ha ulteriormente scatenato il web.

DANIEL COSMIC: FRANCESCO FACCHINETTI GLI CHIUDE PROFILO INSTAGRAM

Queste di conseguenza le dichiarazioni di Facchinetti sul proprio profilo Twitter: “A casa mia chi sbaglia paga. Daniel ha sbagliato, non è un cattivo ragazzo ma ha sbagliato. Fino a quando non riuscirà a capire l’importanza di avere un profilo Instagram con centinaia di migliaia di followers, il suo profilo rimarrà chiuso“.

Una punizione che però è stata commentata in modo molto vario dal popolo del web: c’è infatti anche chi ritiene che la chiusura del profilo di Daniel Cosmic sia stata una mossa strategica ben precisa da parte di Francesco Facchinetti, una sorta di “furbata” per evitare i danni derivanti da un ulteriore calo dei follower, che per il cantante stavano già iniziando a diminuire. Tra i follower infatti c’è chi ritiene che la vera punizione per Daniel Cosmic sarebbe stata la perdita di seguaci, “così magari gli serviva da lezione”.

