Daniel Craig “Il prossimo 007? Non può essere una donna”/ “Ruolo scritto per un uomo”

Per Daniel Craig, l’attore inglese che interpreta James Bond, l’agente 007 non può essere una donna. Intervistato in vista dell’arrivo al cinema, finalmente, dell’ultimo capito della nota saga cinematografica, leggasi No Time To Die, l’interprete britannico non ha avuto dubbi a riguardo: “007 non può essere donna”, parlando con i microfoni di Radio Times nella giornata di ieri. Quindi Daniel Craig ha meglio argomentato: “La risposta è molto semplice. Ci dovrebbero semplicemente essere parti migliori per le donne e gli attori di colore. Perché una donna dovrebbe interpretare James Bond quando dovrebbero esserci parti altrettanto valide come quella di James Bond per delle donne?”.

La risposta di Daniel Craig è giunta dopo che l’intervistatore ha chiesto allo stesso attore chi potrebbe essere il suo erede, e questi ha appunto escluso una svolta al femminile dell’amatissima saga. La posizione di Craig non è omofoba, tutt’altro, lo stesso attore si augura infatti che la saga possa prendere una nuova piega con dei personaggi femminili molto “forti”, magari ancora più importanti dello stesso Agente 007, che dovrà comunque rimanere una figura maschile. Quando si è iniziato a fare il toto nome dell’erede di Craig per l’agente a servizio di Sua Maestà era stato fatto anche quello di Lashana Lynch, una nuova attrice che in No Time To Die interpreterà l’agente Nomi, ma in quel caso i social si erano scatenati in maniera becera, opponendosi all’eredità sottolineando che la stessa fosse una donna ma soprattutto di colore.

DANIEL CRAIG: “007? NO UNA DONNA”. ECCO I POSSIBILI EREDI

«Sono una donna di colore – aveva commentato Lashana parlando con Harper’s Bazar – se fosse stata un’altra donna di colore a interpretare il ruolo, il dibattito sarebbe stato lo stesso. Avrebbe subito gli stessi attacchi, lo stesso abuso. Una conversazione (per la parte) è in corso e devo ricordarmi che sono parte di un qualcosa di veramente rivoluzionario».

In pole per divenire il prossimo agente 007 vi sarebbe Tom Hardy, già visto in numerose pellicole di successo come Mad Max, ma anche il film Marvel, Venom. Altro nome caldo è quello di Idris Elba, anch’egli già visto nei film dei supereroi, infine, si è ventilata la possibilità che il nuovo 007 possa essere Regé-Jean Page, il Duca di Hastings della serie tv Netflix «Bridgerton», ipotesi comunque già smentita dal diretto interessato.

