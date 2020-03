Daniel Dae Kim ha il Coronavirus/ L’attore di Lost e The Good Doctor: “Non uscite!”

Un altro volto noto della serialità americana è stato colpito dal Covid-19. Questa volta ad usare i social per annunciare il problema è Daniel Dae Kim risultato positivo al Coronavirus e adesso chiuso in casa in quarantena. Il pubblico italiano lo conosce bene perché è suo lo storico volto di Jin in Lost ma anche quello di altri personaggi in serie tv cult come New Amsterdam, Hawaii Five-o e The Good Doctor. Proprio lui è stato il terribile dottore Han che ha messo alla porta il dottor Shaun protagonista del venerdì sera di Rai2. L’annuncio di Daniel Dae Kim arriva dopo quello della sua collega, ex volto di Lost, Evangeline Lilly, e sui social lui ha subito invitato tutti a non uscire e rimanere in casa: “Salve a tutti, ieri mi è stato diagnosticato il COVID-19, la malattia causata dal coronavirus. Sembra che starò bene, ma volevo condividere il mio viaggio con voi nella speranza che lo troviate utile o informativo. Spero che restiate tutti al sicuro, calmi e soprattutto sani”.

DANIEL DAE KIM HA IL CORONAVIRUS, L’ANNUNCIO SUI SOCIAL

Nel suo messaggio Daniel Dae Kim ha poi pregato tutti di non essere razzisti nei confronti degli orientali: “A tutti quelli che pensano che si tratti di una cosa non grave, per favore sappiate che lo è…Seguite le regole: distanza sociale, auto isolamento, smettete di toccarvi la faccia e lavatevi le mani. E un’ultima importantissima cosa: per favore mettete fine ai pregiudizi e all’insensata violenza verso gli asiatici”. Ironia della sorte vuole che proprio Daniel Dae Kim si prepari a debuttare in New Amsterdam come un medico che assiste il personale in una pandemia. L’attore era stato sul set di New York proprio nelle scorse settimane e adesso si trova nella sua casa alle Hawaii dove passerà la quarantena e dove si trova ormai da una settimana. Kim è solo l’ultimo di una serie di attori a farsi avanti e rivelare di aver contratto il coronavirus. Nei giorni scorsi abbiamo saputo anche di Tom Hanks e Rita Wilson, Idris Elba e l’ attore di Game of Thrones Kristofer Hivju.

Ecco il video dell’annuncio:





© RIPRODUZIONE RISERVATA