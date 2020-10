Daniel di Cristina a Uomini e Donne: chi è?/ “Tagliate mio cognome!” E sul lavoro…

Continua la frequentazione tra Cristina e Daniel, ma sono tanti i dubbi sul cavaliere del trono over di Uomini e Donne. Il suo cognome e il suo lavoro sono un “mistero”. Durante il confronto con la donna ha spiegato di non voler dire qual è la sua occupazione, limitandosi a dire che è un imprenditore. E ha anche chiesto a Maria De Filippi di tagliare la parte in cui Daniel si è lasciato scappare il suo cognome. Un mistero che ha subito “stuzzicato” i telespettatori di Uomini e Donne, che sui social hanno cominciato a indagare sulla vita di Daniel senza per ora trovare riscontri. Anche Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno incalzato il cavaliere con le domande sulla sua vita privata, senza riuscire a “strappargli” nulla. “È stato un mantenuto?”, ha chiesto ironicamente l’opinionista di Uomini e Donne. Daniel però si è trincerato dietro un “no comment”, alimentando ulteriormente la curiosità di tutti. Neppure Cristina si è sbilanciata, anzi ha chiesto a Daniel di dire quello che fai. “Lo dirò, mi piace la suspense”.

DANIEL UOMINI E DONNE: CHI È? MISTERO SU COGNOME E LAVORO

Anche Maria De Filippi ha ammesso di non sapere che lavoro faccia Daniel. “Sai che non lo so…”, ha detto la conduttrice di Uomini e Donne a Tina Cipollari. “È un mestiere che non si può svelare?”, ha allora chiesto l’opinionista. La stessa Cristina ha consigliato all’uomo di dire quello che fa così da chiudere la questione. Accusato di essersi avvicinato a Cristina perché benestante, Daniel ha smentito ma ha continuato ad omettere la verità sul suo lavoro. “Non mi vergogno, è il mio lavoro, non c’è nulla di cui vergognarsi”. I toni si sono alzati poi quando Cristina ha detto di non conoscere molto bene il cognome di Daniel, tanto che poi se l’è lasciato sfuggire. “Adesso l’ho detto, tagliate questa”, ha subito precisato il cavaliere alla conduttrice di Uomini e Donne. Un gesto che non è stato apprezzato dal pubblico e neppure dai telespettatori del popolare programma di Canale 5. La “caccia” è appena partita.

