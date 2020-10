Daniel e Cristina, Uomini e Donne/ Tina e Gianni: “Interessato perchè lei è ricca”

Cristina e Daniel tornano al centro dello studio di Uomini e Donne per parlare della loro conoscenza. Dopo un inizio difficile, la dama e il cavaliere sono usciti a cena e, sin dalla prima sera, i due si sono scambiati tanti baci. Al centro dello studio, nella puntata di Uomini e Donne del 14 ottobre, Cristina ribadisce di essere molto interessata a Daniel e di stare bene con lui. Le stesse parole vengono usate anche da Daniel. “Siamo anime gemelle”, afferma Cristina trovando l’approvazione di Daniel che svela di avere un progetto da realizzare insieme di cui, però, non può parlare. “Ti do un consiglio se dovesse diventare il settimo marito. Sposati a Las Vegas in modo che non sia valido e fai la divisione dei bene”, afferma Tina Cipollari che non crede affatto all’interesse di Daniel per Cristina così come Gianni Sperti.

CRISTINA E DANIE, GIANNI SPERTI E TINA CIPOLLARI CONTRO IL CAVALIERE

Le dichiarazioni d’amore di Cristina e Daniel non convincono Gianni Sperti e Tina Cipollari. I due opinionisti di Uomini e Donne hanno dubbi soprattutto sull’interesse di Daniel. “Non credo alle sue parole. Mi sembra tutto finto e costruito perchè, lui, la prima puntata si è mostrato infastidito dall’interesse di Cristina nei suoi confronti“, spiega Tina che chiede anche di rivedere il momento a cui si riferisce. Gianni Sperti cerca di scoprire qualcosa di Daniel il quale, tuttavia, rifiuta di svelare il proprio cognome e la propria professione. Sperti, così, rivolge una domanda a Cristina: “Sei benestante?”. La signora risponde affermativamente alla domanda di Gianni esortando Daniel a svelare il suo lavoro. Tra la dama e il cavaliere, poi, ci sono una serie di incomprensioni. Nonostante tutto, la signora Cristina decide di andare avanti nella conoscenza, ma Tina Cipollari la esorta a stare attenta.



