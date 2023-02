Daniel Faro, ex compagno Morena Rosini/ La figlia Denise Faro, amica di Vasco

Daniel Faro, ex compagno di Morena Rosini

Morena Rosini, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha avuto una figlia Denise Faro, dalla relazione con Daniel Faro, ex compagno sul palcoscenico insieme ai Milk and Coffee. Il gruppo ha esordito nel 1977: la formazione iniziale del gruppo era costituita da Giancarlo Nisi, Morena Rosini, Corrina Testa e Yvonne Harlow, sostituita l’anno dopo da Florence Cavaliere. Daniel Faro è entrato nel gruppo nel 1986, al posto di Giancarlo Nisi.

Il 2 agosto 1988 Morena e Daniel sono diventati genitori di Denise, che ha seguito le orme dei genitori nel mondo dello spettacolo. La sua carriera teatrale ha inizio nel 2002 con il musical “Un sogno da vivere”, fino ad arrivare sul palcoscenico dell’arena di Verona con l’opera “Giulietta e Romeo” di Riccardo Cocciante e Pasquale Panella, dove ha interpretato la protagonista femminile.

Denise Faro: chi è la figlia di Morena Rosini

Denis Faro ha debutto in televisione nel 2004 nella serie tv “Un medico in famiglia”, mentre al cinema ha debuttato nel 2007 nel film “Come tu mi vuoi”, con Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi. Nel 2012 ha vinto la 53° edizione del Festival Internazionale della Canzone di Vina del Mar, che l’ha consacrata icona pop in America Latina: “Avevo mandato un mio mp3 al festival e l’avevano rifiutato. Così ho fatto una live su Twitter con i miei fans e lì il produttore di Viña del Mar mi ha sentita cantare e mi ha voluta fortemente. Da quel momento e sino alla mia vittoria è stato tutto velocissimo e bellissimo”, ha raccontato a Vanity Fair. Nel 2013 Denise Faro ha partecipato alla prima edizione di The Voice of Italy entrando nella squadra di Raffaella Carrà, ma venendo eliminata nella fase delle Battle. Nel 2019 ha aperto due concerti di Vasco Rossi a San Siro: “Oltre che un amico è un mentore, un preziosissimo consigliere che mi ha supportato molto nella scrittura dei miei brani“, ha detto a Vanity Fair.

