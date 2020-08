Daniel Lee e Roberto Bolle, baci ed effusioni a largo/ Le foto dei due dopo Venezia..

Daniel Lee e Roberto Bolle beccati di nuovo insieme questa volta non nella bella Laguna di Venezia bensì a largo della Costiera Amalfitana tra Capri e Positano. Lo sfondo cambia così come l’imbarcazione ma non il successo della questione ovvero la loro relazione che, a questo punto, possiamo definire ufficiale. I due erano stati avvistati a Venezia lo scorso giugno ma non erano state immortalate effusioni e baci, almeno non così chiari, come è successo questa volta e il settimanale Chi non può far altro che alzare il velo su quella che ormai possiamo definire una coppia a tutti gli effetti. In questi anni Roberto Bolle è stato sempre molto geloso della sua privacy ma, a quanto pare, l’amore questa volta è così travolgente che non si è riusciti a tenere tutto ben nascosto.

DANIEL LEE E ROBERTO BOLLE, BACI ED EFFUSIONI AL LARGO DELLA COSTIERA AMALFITANA

Proprio in tempi non sospetti il settimanale aveva rilanciato: “Svelato il mistero dell’amante di Roberto Bolle: è l’olandese Daniel Lee, lanciatissimo direttore creativo della griffe Bottega veneta. Un ”macho-cool” che taglia e cuce e che da almeno un anno è stregato dalle piroette di Robertino…”. Nel numero in edicola oggi non solo sono disponibili una serie di scatti “rubati” mentre i due si trovano sullo yatch in compagnia di un gruppo di amici, ma si pensa anche all’incontro galeotto che potrebbe averli uniti: “Nei giorni scorsi è uscito un indizio su cosa potrebbe averli fatti incontrare, il cortometraggio intitolato Bottega Veneta: Men con lui Lee ha indagato sull’idea di mascolinità e abbigliamento… in quel video appare Roberto Bolle, lo si vede spogliarsi di una tuta da lavoro per indossare eleganti completi sartoriali.. infine giocare maliziosamente con l’obiettivo”. Chi si nascondeva dietro l’obiettivo? Forse proprio Daniel Lee?



