Non è ormai un mistero che Roberto Bolle sia felicemente fidanzato. Nella sua vita privata, il celebre ballerino 50enne è legato a Daniel Lee, noto stilista di origine inglese. Una storia il cui inizio risalirebbe al 2020, anno in cui per la prima volta i due sono stati paparazzati insieme dal settimanale Chi, che ha poi pubblicato gli scatti dei due in vacanza a Capri.

Roberto Bolle non ama tuttavia esporre la sua vita privata e non ne ha fatto mistero in qualche intervista degli ultimi anni. Di fronte a domande sul fronte amoroso, il ballerino ha ammesso: “La mia vita privata, ossia lo spazio oltre al palco, quando il sipario si chiude, per me è molto importante e personale.” Ha quindi aggiunto che mai avrebbe parlato pubblicamente dei suoi amori o di sessualità, che restano tra le mura di casa.

Chi è Daniel Lee, fidanzato di Roberto Bolle: la carriera e la loro storia d’amore

Eppure non sembra ci siano dubbi sul fatto che la storia col fidanzato Daniel Lee continui a gonfie vele. Anche se Roberto Bolle custodisce gelosamente questa relazione, le indiscrezioni parlando di un sentimento importante, andato avanti negli ultimi anni. I due amano trascorrere le estati in barca tra Capri, dove sono stati paparazzati la prima volta insieme, e Taormina insieme agli amici.

Ma chi è Daniel Lee? Come accennato, è uno stilista molto influente, che ha lavorato per marchi come Maison Margiela, Balenciaga e Céline, spostandosi da New York a Parigi. Dal 2018 al 2021 lavora anche con Bottega Veneta, ma attualmente è direttore creativo di Burberry, azienda di moda per la quale ha iniziato a lavorare nel 2022. Due personalità, dunque, di grande successo, che riescono comunque, tra i tanti impegni, a ritagliarsi del tempo per stare insieme e vivere serenamente la loro relazione.

