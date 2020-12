Daniel Lee, fidanzato Roberto Bolle/ Chi è? Direttore creativo olandese…

Roberto Bolle è fidanzato? Sembra proprio che sia il misterioso e bel Daniel Lee il giovane ragazzo con il quale l’etoile è stato immortalato prima al Lido di Venezia e poi anche in barca in vacanza quest’estate dal settimanale Chi, l’unico settimanale che è stato in grado di mettere insieme qualche informazione in più su di lui visto che in giro non sembra esserci molto. Secondo le informazioni pubblicate dal settimanale di Alfonso Signorini sembra proprio che Daniel Lee è un giovane direttore creativo di Bottega Veneta, un olandese di cui però non si conosce nemmeno l’età. Il giovane tiene molto alla sua privacy e rimane lontano dal gossip e dal mondo dello spettacolo e questo è sicuramente un tratto comune con Roberto Bolle che non si lascia andare mai a confidenze sulla sua vita privata.

Daniel Lee, fidanzato Roberto Bolle, chi è?

Proprio in tempi non sospetti il settimanale aveva rilanciato: “Svelato il mistero dell’amante di Roberto Bolle: è l’olandese Daniel Lee, lanciatissimo direttore creativo della griffe Bottega veneta. Un ”macho-cool” che taglia e cuce e che da almeno un anno è stregato dalle piroette di Robertino…”. A corredo di queste affermazioni sono poi arrivati gli scatti “rubati” estivi mentre i due si trovavano sullo yatch in compagnia di un gruppo di amici. Infine, sempre su Chi si avanza l’ipotesi che a farli incontrare è stato il cortometraggio intitolato Bottega Veneta: Men con cui Lee ha indagato sull’uomo e l’abbigliamento e in cui appariva anche Roberto Bolle pronto a spogliarsi da un tuta da lavoro per indossare completi sartoriali eleganti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA