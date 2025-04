Daniel McVicar, famoso interprete di “Clark” in Beautiful, ha alle spalle una vita privata piuttosto tormentata. Infatti, era stato accusato dalla ex moglie Virginia De Agostini di averla aggredita sotto casa a causa della gelosia, ma non solo, secondo la donna giudice di pattinaggio, l’attore aveva violato anche gli obblighi di assistenza familiare. Dopo diverso tempo, la donna ha ritirato le accuse nei confronti dell’ex marito e nel 2020 aveva dichiarato di aver fatto questa scelta per via di un accordo raggiunto dalle parti.

Infatti, Virginia De Agostini, pare aver deposto l’ascia di guerra per proteggere il figlio Pietro nato dal matrimonio con l’attore Daniel McVicar e non fargli pagare lo scotto di una relazione finita male. Riguardo all’accusa di aggressione, l’interprete aveva dichiarato di essere innocente ma di aver la volontà di dimostrare di essere completamente estraneo ai fatti in tribunale: “Per la prima volta parlerò tramite i miei avvocati davanti ai giudici”, aveva spiegato, “Queste accuse sono state per me molto dolorose, ma ho resistito e sono rimasto a Torino sempre vicino a mio figlio Pietro“.

Daniel McVicar, chi è Virginia De Agostini? Dentista e campionessa di pattinaggio

Nata nel 1978, Virginia De Agostini è una famosa campionessa di pattinaggio sul ghiaccio, divenuta famosa a Torino per il suo talento sportivo. Non solo, oggi svolge la professione di dentista e si è laureata in odontoiatria e protesi dentaria, anche se successivamente si è dedicata prevalentemente alla sua grande passione, il pattinaggio. Per questo lavora a “Notti sul ghiaccio“, programma di Milly Carlucci ed è proprio qui che nel 2007 conosce quello che sarà il suo futuro marito Daniel McVicar, il quale all’epoca era uno dei concorrenti del talent. I due si sono poi sposati nel 2011 e dal loro matrimonio è nato il figlio Pietro.