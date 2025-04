Classe 1958, Daniel McVicar nasce in Colorado ma data la sua passione per la recitazione vola ben presto in California per studiare all’Institute of Arts. Successivamente si trasferisce a Hollywood per iscriversi ai corsi di Lee Strasberg. Sin da giovanissimo riesce a ottenere alcuni ruoli per serie tv mentre parallelamente fa parte di alcune trasmissioni in televisione. Ma il colpo di fortuna arriva nell’87, quando viene ingaggiato per la famosissima serie Beautiful dove interpreterà per moltissimi anni “Clarke Garrison“, stilista.

Daniel McVicar interpreta il ruolo fino al 2005, e successivamente partecipa solo saltuariamente recitando in alcuni episodi. Infatti, in quegli anni inizia le sue esperienze al cinema e viene scelto da Ezio Greggio per recitare in due pellicole: “Svitati“, e “Il silenzio dei prosciutti“. Da qui il suo legame con l’Italia che continuerà per numerosi anni. Grazie alla sua presenza nel Bel Paese, viene notato anche da altri registi e partecipa a diverse trasmissioni tra cui “Notti sul ghiaccio” nel 2007. Ma passiamo ora a scoprire alcune curiosità sulla sua vita privata, chi è la moglie, se ha avuto dei figli e soprattutto, cosa fa oggi il mitico Daniel McVicar.

Daniel McVicar, vita privata: oggi fa l’agente immobiliare

Daniel McVicar, attore di Beautiful, si sposa nel 1987 con Darling McVicar e dal loro matrimonio nascono i figli Margaret e Thomas Henry, morto giovanissimo per un incidente stradale a Los Angeles. Le nozze finiscono nel 1994, e quasi vent’anni dopo, nel 2011, sposa Virginia De Agostini, giudice italiana che conosce nella trasmissione “Notti sul ghiaccio“. Con lei ha un figlio di nome Pietro, ma anche questo matrimonio finisce prestissimo: nel 2014 i due si separano. Oggi Daniel McVicar vive a Torino dove è rimasto dal secondo matrimonio con l’ex moglie Virginia.

Curiosi di sapere cosa fa oggi Daniel McVicar? Oggi, l’attore di Beautiful continua a recitare ma ha coltivato una passione che ha sempre avuto, quella per il settore immobiliare: “Mi occupo di dare consigli a stranieri che vogliono acquistare appartamenti di lusso in Italia“, aveva spiegato in un’intervista a Elle, dicendo di essersi tolto molte soddisfazioni. “Realizzo video in lingua inglese che curo personalmente, dalla creatività al montaggio. Con l’obiettivo di trasformare il sogno di alcune persone in realtà“. Al momento è impegnato in un film d’azione, segno che l’attore non ha mai abbandonato la sua passione più grande.