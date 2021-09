Daniel Motta, scenata di gelosia per Matilde Carioli/ Lui: “Così non mi sta bene”

Scenata di gelosia di Daniel Motta per Matilde Carioli nella prima puntata di “Voglio essere un Mago!”. I due concorrenti, fin da subito molto vicini, mostrano un certo feeling l’uno nei confronti dell’altra. Dopo lo smistamento nelle varie casate e le prime lezioni al castello, però, un piccolo diverbio sembra allontanarli. Daniel Motta infatti non vede di buon occhio il buongiorno che Matilde ha riservato ad un altro concorrente del reality. E non perde occasione per farglielo notare durante una delle prime lezioni.

VOGLIO ESSERE UN MAGO/ Eliminati e diretta: Luca contro tutti, Juls piange

Daniel Motta invaghito di Matilde Carioli, gelosia e…

“Così non mi sta bene, lo sai che sono gelosissimo”, dice amareggiato Daniel Motta a Matilde Carioli nella prima puntata di “Voglio essere un Mago!”. I due concorrenti si distraggono, sono già alle prese coi primi problemi sentimentali. E mentre gli altri compagni imparano i trucchi del mestiere, loro discutono sull’abbraccio che Matilde ha dato ad un altro maghetto. “Magari l’ho fatto di proposito”, spiega lei tra il serio e il faceto. Ma Daniel non ne vuole proprio sapere: anzi sta malissimo al pensiero che Matilde abbia “giocato” con lui. Che piega prenderà il loro rapporto?

