Choc negli scacchi: è improvvisamente morto Daniel Naroditsky, gran maestro, all'età di 29 anni: mistero sulle cause, "inaspettato" anche per la famiglia

Il mondo degli scacchi è in lutto per l’improvvisa morte del grande maestro Daniel Naroditsky, conosciuto anche come Danya.

A dare la triste notizia è stata l’accademia di scacchi Charlotte Chess Center, dove il 29enne ricopriva il ruolo di capo allenatore. Nella dichiarazione diffusa non è stato tuttavia fatto alcun riferimento alle cause della morte né al luogo in cui è avvenuta. La famiglia si è limitata a definire la scomparsa come “inaspettata”, mentre l’accademia ha chiesto il massimo rispetto della privacy “in questo momento di dolore per la famiglia”.

Claudio Fico: chi è, moglie, figli e com'è morto il vice direttore Tg5/ La lotta contro la lunga malattia

Naroditsky aveva iniziato a giocare a scacchi all’età di sei anni, grazie al fratello maggiore, che lo aveva avvicinato al gioco durante una festa di compleanno. Non fu amore a prima vista: «È stato più un processo graduale, in cui gli scacchi sono entrati lentamente nella serie di attività che facevamo per passare il tempo», raccontò.

Ace Frehley è morto: addio al chitarrista dei Kiss/ L'annuncio: "Siamo devastati dalla sua scomparsa"

In breve tempo, però, divenne uno dei giocatori più affermati, nonché un insegnante e commentatore molto rispettato, apprezzato per la sua conoscenza del gioco, l’arguzia e la capacità di spiegare con chiarezza concetti complessi.

A soli nove anni raggiunse il primo posto nella classifica statunitense. Durante la quinta elementare vinse il campionato K-12 in California, nel 2007 conquistò i Mondiali giovanili under 12, nel 2011 ottenne il titolo di maestro nazionale e due anni dopo quello di gran maestro, pur non avendo ancora terminato il liceo. Si laureò poi in storia alla Stanford University.

Chi è Ettore Guaccero, morto il papà di Bianca/ La dedica di Giovanni Pernice in diretta a Ballando

Era considerato anche un giocatore di livello mondiale nella modalità “bullet”, una delle varianti più veloci degli scacchi, in cui ogni giocatore dispone di un minuto o meno per completare la partita.

DANIEL NARODITSKY, DAGLI SCACCHI AI SOCIAL

Al momento della sua morte, Naroditsky occupava il 22º posto nella classifica mondiale, secondo il sito Chess, per il quale era anche un popolare commentatore nei tornei di alto livello. «Era molto ricercato perché era spiritoso e veloce nelle sue valutazioni», ha dichiarato al New York Times l’ex editorialista di scacchi Dylan Loeb McClain.

Levy Rozman, noto per il canale YouTube Gotham Chess, ha ricordato come Naroditsky fosse in grado di sfidare i migliori giocatori del mondo, come Magnus Carlsen, e al tempo stesso di «spiegare il gioco a una formica». Lo ha descritto come «una persona davvero brillante, capace di giocare a un livello eccellente e di spiegare il gioco in modo eccellente».

Tre anni fa, in un’intervista al New York Times, lo stesso Naroditsky aveva sottolineato quanto il gioco continuasse a stimolarlo:

«Anche al mio livello riesco ancora a scoprire cose meravigliose su questo gioco ogni volta che mi alleno, insegno, gioco o commento un torneo».

Proprio questa combinazione di talento e chiarezza comunicativa ha contribuito ad accrescere la sua popolarità e a rendere gli scacchi più accessibili. Negli ultimi anni, infatti, aveva utilizzato YouTube e Twitch per trasmettere in diretta le proprie partite, guidando gli spettatori attraverso le mosse più significative e commentando con ironia e competenza.