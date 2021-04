Daniel Nilsson, Bonus di Avanti un altro/ Da Beatrice Presta l’amore per la fidanzata Maja Ivarsson

Da questa sera, domenica 11 aprile, prende il via in su Canale 5 “Avanti un altro… pure di sera!”, il celebre programma di Paolo Bonolis in versione serale. Tra i protagonisti del “salottino” non può mancare il modello svedese Daniel Nilsson. La prima serata sarà dedicata agli abitanti della casa più spiata d’Italia: il Grande Fratello Vip, e tutte le vincite verranno alla fine devolute in beneficenza. Il game show condotto da Paolo Bonolis e coadiuvato da Luca Laurentis, vede ancora l’atletico svedese nei panni del Bonus. Un gradito ritorno per il pubblico che si è affezionato alla sua scanzonata ed avvenente presenza. A gennaio di quest’anno ha spento 41 candeline sulla torta di compleanno ma il suo aspetto sembra non risentirne. Del resto fare sport è una delle sue più grandi passioni, basta dare una sbirciata al suo profilo Instagram – con più di 136 mila followers – per accorgersene. Gli ultimi post sono dedicati al surf, alle nuotate e alle sessioni sportive in palestra, che scandiscono le sue giornate, anche sui social.

Mara Venier piange per la madre morta/ "Non mi riconosceva più, mi chiamava signora"

Daniel Nilsson: il Bonus di Avanti un altro

D’altronde forse non tutti sanno che il primo sogno di Daniel Nilsson sarebbe stato quello di diventare un atleta professionista di hockey su ghiaccio. Attività sportiva cominciata all’età di 6 anni che si è purtroppo interrotta bruscamente, infrangendo il suo sogno nel 2000, a causa di un brutto infortunio che lo ha portato forzatamente al riposo. Ma non si è arreso e ha deciso di lanciarsi nel mondo della Moda, arrivando a Milano. Nel 2012 è approdato nella trasmissione di Paolo Bonolis, quindi tra pochi giorni festeggerà un altro importante traguardo, il nono anno consecutivo nei panni del Bonus. In questi anni non si è occupato solo di sport e servizi fotografici per la moda, ma ha anche studiato e conseguito una laurea in economia. La sua vita sentimentale lo ha visto a fianco di Beatrice Presta, figlia del noto agente Lucio, per molti anni. Oggi, invece, è legato alla cantante svedese dei The Sounds, Maja Ivarsson: i due appaiono di frequente nei rispettivi profili social.

LEGGI ANCHE:

IVA ZANICCHI/ Don Erio, prete centenario che la convinse a cantare “Non può essere!”Giulia Salemi difende mamma Fariba Tehrani/ “Awed? Battuta infelice, poteva evitare”

© RIPRODUZIONE RISERVATA