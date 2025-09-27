Clamoroso addio ad Avanti un altro: Daniel Nilsson sostituito dopo anni, "decisione di Sonia Bruganelli", ecco chi prende il suo posto.

Grande cambiamento ad Avanti un altro, il programma di Paolo Bonolis viene rivoluzionato con la sostituzione improvvisa del bellissimo Daniel Nilsson, Bonus che fa parte dello show ormai da diverso tempo. Da giorni si parlava di un possibile rimpiazzo e si sono scatenate non poche polemiche, così, Nilsson ha deciso di prendere in mano la situazione e fare chiarezza con i fan sui social spiegando cos’è successo davvero e smentendo le notizie. L’ex Bonus ha sottolineato che questa nuova decisione non dipende da lui, ma ha fatto il nome di Sonia Bruganelli.

Simona Ventura perde due "colpacci" per il Grande Fratello: di chi si tratta/ Chi saranno le opinioniste

Cos’ha detto Daniel Nilsson sulla sua cacciata ad Avanti un altro? Il ragazzo ha pubblicato un post sui social e ha ricevuto una miriade di commenti di sostegno: “Sono uscite molte false notizie sulla mia persona in questi giorni, circa la non riconferma al programma Avanti un Altro su Canale 5 dopo moltissimi anni“, ha spiegato l’ex Bonus, “Il vero motivo è che Sonia ha deciso di mettere un nuovo Bonus al mio posto perché ha creato un’agenzia di personaggi tv ed io non ne faccio parte“.

Sonia Bruganelli e Davide Bonolis a Pechino Express? Spunta la voce choc/ Polemiche sul nuovo cast

Chi sostituisce Daniel Nilsson ad Avanti un altro: il nome del nuovo Bonus

Daniel Nilsson ha tenuto a precisare di essersi sempre comportato molto bene in trasmissione, e che la sua presenza non ha mai ostacolato nulla nel programma. Anzi, è sempre stato presente e nelle repliche di oggi lo vediamo ancora. Il modello di Avanti un altro ha continuato così: “Mi spiace che si voglia far passare la mia sostituzione con altro, danneggiando la mia immagine. Saluto il pubblico che mi ha seguito per molti anni manifestando sempre l’affetto che tuttora riscontro incontrando persone quotidianamente“.

Sonia Bruganelli, frecciatina a Ballando con le Stelle/ Scherza con Angelo Madonia: "E se ti chiamano?"

Chi sostituirà Daniel Nilsson? Il nuovo Bonus di Avanti un altro è Luca Vetrone, figura già conosciuta su Canale 5: ha partecipato all’Isola dei Famosi, a Uomini e Donne e anche a Temptation Island dove è stato tentatore. Sarà all’altezza di sostituire lo storico Bonus?