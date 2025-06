Tutto su Daniel Nilsson,, il Bonus di Avanti un altro che è stato arrestato in attesa dell'udienza di convalida. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Daniel Nilsson è diventato noto al grande pubblico grazie alla partecipazione al programma Avanti un altro in cui veste i panni del “Bonus”. Nato il 26 gennaio 1980 a Oxie, una cittadina nel comune di Malmo, in Svezia, sin da bambino si appassiona allo sport. In particolare, Nilsson di dedica all’hockey su ghiaccio raggiungendo anche livelli importanti. A 20 anni, però, la sua vita cambia. A causa di un infortunio, Nilsson è costretto a lasciare lo sport e a scegliere una nuova strada professionale.

Si iscrive alla facoltà di Economia e si laurea cominciando a lavorare per alcune aziende. Dopo un periodo da “impiegato”, però, si rende conto di non essere adatto alla vita d’ufficio e di non essere felice. Decide, così, di lasciare tutto, partire per l’Australia e cominciare a praticare surf. In Australia, la sua vita cambia ancora perché viene notato da alcuni agente cominciando, così, a lavorare nel mondo dello spettacolo.

Daniel Nilsson: Avanti un altro e il successo

Daniel Nilsson arriva in Italia nel 2011 lavorando per alcuni, famosi brandi di moda. Il grande successo, però, arriva quando entra nel cast di Avanti un altro per interpretare il personaggio di Bonus. Nel 2023, Daniel si prende una paura dal programma per poi rientrare nell’edizione del 2024 dove si alterna ad Andrea De Paoli. La grande popolarità lo porta ad essere molto seguito anche sui social dove ha postato foto del suo incidente in bicicletta annunciato al pubblico di Avanti un altro da Paolo Bonolis.

«Ci sono dei problemi col nostro Bonus perché, essendo un cretino, è caduto dalla bicicletta e si è sfasciato la testa. È un cretino, lo sapevamo, quindi andava sostituito. È entrato Nozzolino ma aveva i piedi a salsiccia, è entrato l’atleta che è morto per la fatica. Però questo no (riferendosi all’Uomo Tigre, ndr)». aveva detto il conduttore. Oggi, poi, la notizia dell’arresto.

