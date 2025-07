Daniel Linsson risponde a tutte le domande e nega di aver picchiato la compagna: oggi potrebbe essere rilasciato.

Daniel Nilsson nega di aver picchiato la compagna nel corso di una lite avvenuta a Cervinia lo scorso 28 giugno in seguito alla quale è stato arrestato per maltrattamenti. Il modello svedese e Bonus di avanti un altro, dopo la convalida del fermo da parte del Gip del Tribunale di Aosta respinge le accuse fornendo la propria versione dei fatti. A raccontarlo è la sua avvocata Valeria Fadda che ha svelato dettagli sulla situazione legale del proprio assistito. Dopo la convalida del fermo, già oggi, il modello svedese potrebbe lasciare il carcere e aspettare il processo ai domiciliari.

“Il mio assistito ha risposto a tutte le domande e ha dato la sua ricostruzione dei fatti”, ha dichiarato l’avvocata Valeria Fadda, “Nega di aver picchiato la compagna, sostiene che ci sia stato soltanto un diverbio”. Secondo la versione di Nilsson, quella con la compagna, sarebbe stata solo una discussione tra fidanzati negando fortemente di averla aggredita.

Daniel Nilson ai domiciliari con il braccialetto elettronico?

Secondo quanto fa sapere l’avvocata Valeria Fadda, dunque, oggi, a Daniel Nilson potrebbero essere concessi gli arresti domiciliari con l’obbligo, tuttavia, di indossare il braccialetto elettronico. “Il braccialetto elettronico è obbligatorio quando si parla di codice rosso“, fanno sapere. L’avvocata Valeria Fadda, inoltre, ha fatto sapere di puntare all’assoluzione piena del proprio assistito.

Nel frattempo, il giudice per le indagini preliminari, nella giornata di oggi, dovrà decidere se Daniel Nilsson potrà attendere il processo ai domiciliari. In caso di decisione positiva, il modello svedese potrà uscire dal carcere ma dovrà indossare 24 ore su 24 un dispositivo elettronico con cui l’autorità giudiziaria controllerà tutti i suoi movimenti. “Siamo fiduciosi e attendiamo la scarcerazione per affrontare un processo…Ovviamente, visto l’accusa, che lede l’immagine del mio assistito, vorrei per lui l’assoluzione piena…”, ha aggiunto l’avvocata del bonus di Avanti un altro.

