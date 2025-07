In attesa del processo, Daniel Nilsson resta in carcere dopo l'arresto dello scorso 28 giugno. già domani potrebbe essere rilasciato.

Dopo l‘arresto dello scorso 28 giugno per maltrattamenti alla fidanzata mentre si trovava con lei a Cervinia, Daniel Nillson resta in carcere in attesa del processo. Il tribunale di Aosta, infatti, ha convalidato l’arresto e per il momento, il 45enne che ha conquistato la popolarità con il ruolo del Bonus di Avanti un altro, dovrà aspettare in carcere l’esito del processo anche se già domani, mercoledì 2 luglio, potrebbe tornare in libertà.

Al momento Nilsson si trova in carcere a Brissogne ma già da domani potrebbe essere posto ai domiciliari in attesa di processo. A spiegare la situazione del modello svedese è stata la sua avvocata Valeria Fadda che ha spiegato come il modello ha risposto a tutte le domande dando la propria ricostruzione dei fatti.

Daniel Nilsson: le parole dell’avvocata Valeria Fadda

Dopo la convalida dell’arresto da parte del Gip del tribunale di Aosta, Daniel Nilsson potrebbe essere rilasciato e aspettare l’inizio del processo ai domiciliari. “Il braccialetto elettronico è obbligatorio quando si parla di codice rosso. Siamo fiduciosi e attendiamo la scarcerazione per affrontare un processo. Ovviamente, visto l’accusa, che lede l’immagine del mio assistito, vorrei per lui l’assoluzione piena”., ha spiegato l’avvocata.

Inoltre, la rappresentante legale del modello svedese ha aggiunto: “Il mio assistito nega di aver picchiato la compagna, ma che ci sarebbe stato solo un diverbio”. La giornata di domani 2 luglio, dunque, potrebbe essere importante per capire cosa accadrà al Bonus di Avanti un altro.