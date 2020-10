Daniel Prigioni, Dandy Milano fidanzato con Soleil Sorge?/ “Ci siamo baciati”

Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi 15 ottobre, Barbara D’Urso è tornata a parlare di Soleil Sorge. Al centro ancora i presunti flirt della influencer, recentemente avvistata con non uno ma due ragazzi che potrebbero essere dei flirt. Uno di questi è Daniel Prigioni, conosciuto anche come il Dandy Milano, cantante e appassionato di moda, come dimostra lui stesso sfoggiando in studio un look molto ricercato. Daniel e Soleil sono stati paparazzati da Novella2000 ed è per questo che la D’Urso a Pomeriggio 5 chiede al ragazzo se ci sia una relazione tra loro. “Relazione no ma tra noi c’è una bellissima conoscenza in atto”, ammette. Poi svela che con la bionda influencer c’è effettivamente stato un bacio.

Chi è il Dandy Milano, nuovo flirt di Soleil Sorge?

Daniel Prigioni sarebbe dunque il nuovo flirt di Soleil Sorge. Ma chi è il Dandy Milano? In un’intervista a meiweb.it, Daniel ha dichiarato: “La musica mi ha salvato” – per poi spiegare che – “ho colmato, in questo modo, un vuoto di anni di solitudine. Sono stato adottato a 10 anni circa e oggi ho diviso la mia vita in tre fasi, da 0 a 10 l’orfanotrofio, da 10 a 20 la follia, da 20 a 30 la trasformazione. Il mio personaggio è semplicemente la mia persona. Io sono proprio così, molto estroverso, sfacciato e tremendamente profondo.” Tornando al gossip, non ci resta che attendere di scoprire cosa dirà invece Soleil su tutta questa vicenda.



