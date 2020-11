Daniel Prigioni: “Lascio Soleil Sorge in diretta nazionale”/ Lei: “Neanche uscivamo”

Nel salotto di Pomeriggio 5 si torna a parlare di Soleil Sorge e dei suoi presunti flirt. In particolare in studio è tornato Daniel Prigioni, noto anche come Dandy Milano, paparazzato più volte con la Sorge nelle scorse settimane, desideroso di mettere la parola fina a questa ‘storia’. “Innanzi tutto non è la mia Soleil perché dopo il trascorso, dopo l’ultima puntata per me è finita qui, la lascio in diretta nazionale. Per me Soleil è libera di andare dove le pare! È finita Soleil!” annuncia Daniel. Poi la accusa: “Lei ha utilizzato diverse persone per darsi un po’ di arie, tra cui una persona come Iannone. Ho letto anche i messaggi di Alex Fiumara dove Soleil effettivamente chiedeva la paparazza. Poiché non sono qui a farmi prendere in giro, tant’è che non è nemmeno qui in diretta…”

Soleil Sorge replica a Daniel Prigioni: “Lasciata in diretta ma…”

Le dichiarazioni di Daniel Prigioni lasciano abbastanza perplessi i presenti, tanto che Roberto Alessi mette in dubbio che lui e Soleil Sorge avessero realmente una storia d’amore. Soleil, che avrebbe dovuto essere in collegamento che è però saltato per problemi con Skype, ha assistito a tutta la scena. Su Instagram ha infatti commentato con sarcasmo la dichiarazione fatta da Prigioni: “Quando ti lasciano in diretta ma non sapevi neanche di uscirci.” smentendo, dunque, questa presunta storia col Dandy. Un confronto rimandato, quello tra i due, che potrebbe tuttavia avere luogo molto presto e sempre a Pomeriggio 5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA