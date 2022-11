Daniel Radcliffe contro J.K. Rowling/ “Tanti fan Harry Potter feriti da transfobia”

Daniel Radcliffe, l’attore che interpreta Harry Potter, è tornato a scagliarsi contro J.K. Rowling, scrittrice dei libri da cui è tratta la serie cinematografica, per le sue posizioni transfobiche. L’autrice della storia fantasy ormai da diverso tempo viene criticata per avere fatto trapelare il suo pensiero secondi cui le donne trans non sono tali. Le affermazioni incriminate sono diverse. “Non mi piegherò di fronte a un movimento che ritengo stia facendo danni dimostrabili nel tentativo di erodere il concetto di “donna” come classe politica e biologica, offrendo protezione ai molestatori come pochi nella storia”, ha scritto in passato.

Grande Fratello Vip 2022, 14a puntata/ Diretta, eliminato e nuovi concorrenti: Carolina o Pamela fuori?

Una ideologia che l’attore da parte sua ritiene scorretta. È per questo motivo che spesso lo ha fatto notare. “Le donne transgender sono donne”, aveva scritto mesi fa. In una intervista a IndieWire adesso è tornato a ribadire il suo pensiero. “Se non dicessi nulla non credo che riuscirei a guardarmi più allo specchio, anche perché da dieci anni collaboro con Trevor Project (una associazione per la prevenzione del suicidio tra i membri della comunità LGBT+, ndr)”, ha affermato.

AMICI 2022/ Anticipazioni registrazione puntata 6 novembre: Malgioglio show, scontro tra Celentano e Ramon

Daniel Radcliffe contro J.K. Rowling sul tema della transfobia

Daniel Radcliffe ha voluto difendere i trans dalle opinioni di J.K. Rowling. “La ragione per la quale ho sentito il bisogno di dire qualcosa è stata perché, soprattutto dopo la fine di “Harry Potter”, ho incontrato molti queer o transgender, ragazzi giovanissimi che si sono identificati nei film. Vederli feriti, mi ha fatto capire che dovevo fargli sapere che non tutti la pensano in quel modo. Era molto importante”, ha sottolineato. Una presa di posizione dunque anche a nome del cast della serie cinematografica, che non si rispecchia nel pensiero della scrittrice dei libri.

Antonella Fiordelisi 'minaccia' Edoardo: "Se entra una tua ex al GF Vip vado via"/ Lite con Micol Incorvaia?

Il mondo di Harry Potter dunque in questi mesi sta assumendo un ruolo rilevante sul tema caldissimo a livello internazionale. I fans della serie fantasy che sono toccati in prima persona dalla questione sicuramente saranno rassicurati dalle parole dell’attore trentatreenne che ha interpretato il mago più amato al mondo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA