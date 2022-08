Daniel Ricciardo lascia la McLaren/ Formula 1, addio con un anno di anticipo

DANIEL RICCIARDO LASCIA LA MCLAREN ALLA FINE DEL MONDIALE 2022 DI FORMULA 1

Daniel Ricciardo lascerà la McLaren alla fine del Mondiale 2022 di Formula 1 e si tratterà di un divorzio anticipato fra il pilota australiano e la scuderia britannica: Daniel Ricciardo infatti aveva un contratto valido per correre con la McLaren in Formula 1 fino al 2023. Ecco invece una risoluzione anticipata di comune accordo che si concretizzerà al termine di questo Mondiale di Formula 1. Daniel Ricciardo è alla sua seconda stagione in McLaren, avventura che ha vissuto il suo momento migliore con la vittoria del Gran Premio d’Italia 2021 a Monza, l’unico successo colto dalla McLaren nell’ultimo decennio.

Queste sono le parole con cui Daniel Ricciardo ha comunicato il suo addio alla McLaren a fine anno: “È stato un privilegio far parte della famiglia McLaren nelle ultime due stagioni, ma dopo diversi mesi di discussioni con Zak Brown e Andreas Seidl abbiamo deciso di rescindere anticipatamente il mio contratto con il team e concordare di separarci reciprocamente alla fine del questa stagione”. Ricciardo non ha invece fornito notizie circa il suo futuro: “Annuncerò i miei piani a tempo debito, ma indipendentemente da quello che sarà il mio prossimo capitolo non ho rimpianti e sono orgoglioso dello sforzo e del lavoro che ho dato alla McLaren, in particolare della vittoria a Monza la scorsa stagione. Mi è piaciuto lavorare con tutti alla McLaren e darò il massimo per il finale della stagione”.

DANIEL RICCIARDO LASCIA LA MCLAREN: I COMMENTI DELLA SCUDERIA

Andreas Seidl, Team Principal tedesco della McLaren, ha commentato invece con queste parole la rescissione anticipata del contratto che legava Daniel Ricciardo alla scuderia britannica: “Ringrazio Daniel per la sua dedizione nelle ultime due stagioni finora. Si è sempre presentato con spirito combattivo e ha aiutato l’intera squadra ad andare avanti. Non dimenticheremo mai la memorabile vittoria a Monza che ha dato una grande spinta alla squadra. Ora abbiamo una battaglia importante nel Mondiale Costruttori e non vediamo l’ora di affrontarla con Daniel e Lando”. La McLaren è attualmente quinta e sicuramente proverà a soffiare alla Alpine-Renault il quarto posto, che è l’obiettivo massimo alle spalle delle tre big.

Ha commentato la notizia del giorno naturalmente anche Zak Brown, CEO della McLaren, che ha dichiarato: “Daniel è stata una grande aggiunta per la McLaren ed è stato un piacere lavorare con lui: lo ringrazio per i suoi sforzi. Non è un segreto che speravamo di poter ottenere di più insieme, ma la vittoria a Monza è stato un momento clou. Gli auguriamo ogni bene per il suo futuro e andiamo a goderci il resto della stagione insieme”. I tifosi di Formula 1 sicuramente sperano che nel 2023 ci sia ancora posto in altre scuderie per Daniel Ricciardo, uno dei piloti più veloci e anche più simpatici dell’ultimo decennio, ma per questo dovremo aspettare ulteriori notizie da parte dell’australiano…











