Daniel Schiavon bacia Giulia Quattrociocche/ Uomini e Donne: “con lui sono me stessa”

Daniele Schiavon è il corteggiatore che è riuscito a strappare il primo bacio a Giulia Quattrociocche. Il corteggiatore di Uomini e Donne, tra tutti i pretendenti della tronista, è quello che riesce a far sentire maggiormente a proprio agio Giulia che, in esterna con lui, si sente libera di esprimersi e comportarsi come farebbe con gli amici. Tra i due è subito scattato un feeling che non è passato inosservato agli occhi degli altri corteggiatori. La Quattrociocche non nasconde il proprio interesse per Daniele che, esterna dopo esterna, la sta conquistando. Nella puntata del trono classico di Uomini e Donne in onda oggi, così, Daniele sarà il protagonista di una romantica esterna al termine della quale Giulia si lascerà andare fino a baciarlo. Per la tronista sarà il primo bacio davanti alle telecamere. Con semplicità, dunque, Daniele si sta facendo strada nel suo cuore, ma il bacio scatenerà anche la reazione degli altri corteggiatori.

DANIELE SCHIAVON E GIULIA QUATTROCIOCCHE: UN BACIO APPASSIONATO

Per strappare il primo bacio a Giulia Quattrociocche, Daniele Schiavon l’ha portata in esterna a Castel Gandolfo dove, tra un abbraccio e una confidenza, i due si sono lasciati andare scanbiandosi un bacio molto passionale come svela il Vicolo delle News. Quella che andrà in onda oggi sarà così un’esterna romantica, resa ancora più bella dalla musica di Ultimo. Il bacio di Daniele e Giulia scatenerà la reazione degli altri corteggiatori, in primis Cristiano che giudicherà il bacio finto aggiungendo che lui non ha sentito il desiderio di baciarla. La replica della tronista non si farò attendere che chiederà di mandare in onda l’esterna smentendo il corteggiatore. Daniele, da parte sua, si godrà il suo momento lanciando, tuttavia, frecciatine ai suoi rivali, in primi ad Alessandro Basciano con cui Giulia avrà un’accesa discussione.

