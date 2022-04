Daniel Sentacruz Ensemble, chi sono, componenti e canzoni/ Famoso il brano “Soleado”

Daniel Sentacruz Ensemble, componenti e carriera

I Daniel Sentacruz Ensemble sono un gruppo musicale italiano fondato nel 1974. Il gruppo si forma su iniziativa di tre musicisti, Ciro Dammicco, Gianni Minuti Muffolini e Gianni Calabria, che si uniscono alla ex cantante dei Flora Fauna Cemento Mara Cubeddu, alla cantante modenese Rossana Barbieri, ad Angelo Santori, ex componente de i Raminghi, a suo fratello Bruno Santori, ex componente de i Raminghetti e ad alcuni componenti del complesso La Zona Verde . Il primo successo è il singolo di debutto, Soleado (una canzone già incisa da Dammicco come solista, Le rose blu, a cui sono state tolte le parole), con cui partecipano al Festivalbar 1974, seguito da Un sospero, che diventa la colonna sonora della celebre pubblicità della grappa Bocchino. Nel 1976 il gruppo partecipa al ventiseiesimo Festival di Sanremo con la canzone Linda bella Linda, che si classifica all’ottavo posto. Come ospiti partecipano al Festival di Sanremo 1977 con Allah! Allah!, mentre ritornano in gara al Festival di Sanremo 1978 con ½ notte.

I Daniel Sentacruz Ensemble partecipano al Festivalbar 1977 con Bella mia. Dopo alcuni cambi di formazione, nel 1979 abbreviano il nome in Sentacruz, fino a sciogliersi nel 1982. Il gruppo si riforma come trio nella seconda metà degli anni duemila e partecipa dunque ad alcune trasmissioni televisive di spicco, quali I Migliori Anni. Dopo diversi anni, il gruppo si ricompone con Gianni Minuti Muffolini, Mara Cubeddu e Linda Lee nel 2018, ed inizia a lavorare ad un nuovo progetto discografico. Il 31 maggio, dopo 30 anni, esce il singolo “Mara e il mare”.

Daniel Sentacruz Ensemble e il successo del brano “Soleado”

I Daniel Sentacruz Ensemble vanta numerosi successi. Il brano Soleado è stata una canzone che ha fatto il giro del mondo fino ad arrivare a vendere oltre cento milioni di dischi e ad essere cantata da artisti del calibro di Placido Domingo, Andrea Bocelli, Bing Crosby, Mireille Mathieu, Charles Aznavour, Demis Roussos e Celine Dion. In merito al successo di questo brano, I Daniel Sentacruz Ensemble hanno dichiarato in un’intervista al sito Recensiamo musica: “Quando queste magie ci travolgono, trovare spiegazioni è difficilissimo, crediamo che il “segreto” sia come dicono i Grandi della musica, “Nella musica esistono belle note ed esistono le note blu” forse quelle di “Soleado” appartengono a quest’ultime”.

Oggi i Daniel Sentacruz Ensemble guardano allo scenario musicale con sguardo critico: “Sai, facendo parte sia di chi la musica la fa ma anche di quelli che la musica la sentono, con un orecchio attento e curioso a quello che oggi si produce. Peccato che i nostri giovani non possano contare più su uno “strumento” importantissimo, la discografia”, hanno dichiarato.













