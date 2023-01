Daniel Williams e Antonia, marito e figlia Lucia Annunziata/ Le prime nozze con Attilio Wanderlingh

Daniel Williams, marito di Lucia Annunziata: la figlia Antonia

La giornalista Lucia Annunziata sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, lunedì 9 gennaio, di Oggi è un altro giorno. La Annunziata è sposata con il giornalista statunitense Daniel Williams. È stato un reporter del Washington Post per molto tempo in Medio Oriente e successivamente è diventato un inviato per lo Human Rights Watch. Nel 2011 è stato arrestato dalle forze di sicurezza egiziane al Cairo: “Williams è stato uno dei diversi attivisti per i diritti umani internazionali ed egiziani presi in un raid nell’Hisham Mubarak Law Center. Tra loro anche un ricercatore di Amnesty International”, aveva annunciato in una nota ufficiale l’organizzazione HRW.

I due giornalisti si sono sposati a New York e nel 1993 sono diventati genitori della loro unica figlia: Antonia.

Lucia Annunziata: le prime nozze con Attilio Wanderlingh

Prima di sposare il giornalista americano Daniel Willimas, Lucia Annunziata è stata sposata con Attilio Wanderlingh, un intellettuale napoletano di origini olandesi che militava al suo fianco con i movimenti studenteschi. I due si sono sposati nel 1972 e si sono trasferiti in Sardegna, a Sant’Antioco. Tutti e due scrivevano per “Il Manifesto” e in quel periodo Lucia Annunziata ha ottenuto il ruolo di insegnante alle scuole medie di Teulada.

Una posizione che ha ricoperto dal 1972 al 1974. Il matrimonio con Attilio Wanderlingh, infatti, si è concluso nel 1974 e la giornalista si è trasferita a Roma dove ha iniziato la sua carriera di giornalista.

