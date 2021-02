Chi è Daniel Williams? E’ lui il secondo marito di Lucia Annunziata, l’uomo che le è accanto ormai da trent’anni e il cui rapporto ha dato vita alla loro bambina, un tempo, Antonia, nata nel 1993. Anche lui, proprio come la moglie, è giornalista, è uno dei principali esperti del mondo arabo e ha alle spalle un lungo periodo come corrispondente per il ‘Washington Post’ in Medio Oriente. Le sue inchieste puntano sempre all’affermazione dei diritti della dignità umana contro casi di violazione e violenze tant’è che è uno degli attivisti di Human Rights Watch. Proprio per il suo impegno, insieme ad altri attivisti, nel 2011, è finito in arresto da parte delle autorità egiziane mentre si trovava a Il Cairo.

Daniel Williams, marito Lucia Annunziata: “Trent’anni d’amore nonostante l’arresto..”

Fu proprio Lucia Annunziata all’epoca ha raccontare tutto quello che è successo all’AdnKronos (“Ho perso i contatti con mio marito stamattina. [..] Quindi ho contattato Human Rights Watch che mi ha dato la notizia dell’arresto. Ma so solo che è ancora agli arresti e nient’altro”) mentre l’associazione per i diritti poneva l’accento sulla volontà delle autorità locali di vietare la raccolta di dati relativi ai dissidenti del presidente Hosni Mubarak. Daniel Williams e Lucia Annunziata si sono sposati circa 30 anni fa anche se non abbiamo molti dettagli per via della loro poca attenzione al gossip e ai social. Quello che è certo è che le nozze sono state celebrate a New York alla presenza di poco più di 200 invitati tra amici e colleghi. Forse Lucia Annunziata racconterà qualcosa in più della sua vita privata proprio oggi pomeriggio su Rai1?



