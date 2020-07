Daniela Arenoso, moglie Fabio Cannavaro/ “Il nostro segreto? Amore e pazienza”

Daniela Arenoso è la moglie di Fabio Cannavaro. La loro è una delle storie d’amore più longeve del mondo del calcio. I due si sono infatti conosciuti quando erano ancora adolescenti. Un vero e proprio colpo di fulmine: Daniela e Fabio si sono innamorati l’uno dell’altra e poi hanno deciso di convolare a nozze. Il matrimonio è stato celebrato Era nel 1996 e oggi, dopo 25 anni di matrimonio, i due si amano ancora come il primo giorno. Il loro, infatti, è un rapporto solido, che ha portato alla nascita di tre splendidi figli: Martina, Christian e Andrea. Ma qual è il segreto di un rapporto come il loro? È stata proprio Daniela a svelarlo nel corso di un’intervista rilasciata qualche tempo fa.

Daniela Arenoso e Fabio Cannavaro: il segreto del loro grande amore

“La ricetta è molto semplice, tanto amore e tanta pazienza e tanti sacrifici ovviamente.” ha svelato Daniela Arenoso parlando del rapporto col marito Fabio Cannavaro. Così ha poi aggiunto: “Quando raggiungi degli obiettivi c’è dietro tanto sacrificio e tanto lavoro, però si fa con tanto amore, perché la famiglia per me è importantissima e anche l’unione che fa la forza è un dato di fatto”, ha spiegato. Proprio Daniela ha poi raccontato i dettagli dell’inizio del loro amore: “Siamo nati nello stesso quartiere Fuorigrotta di Napoli, e avevamo amici in comune ci siamo conosciuti ad una festa eravamo ragazzini, quindicenni, sedicenni, ormai sono 27 anni che stiamo insieme.” Ha poi aggiunto: “Un difetto? Tutti ce li abbiamo, ma i pregi superano di gran lunga i difetti, sia come persona che come padre, come marito e persona in generale”.



