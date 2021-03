Daniela Battizocco, moglie Brando Giorgi/ “Non è stato capito”

Brando Giorgi è stato eliminato dall’Isola dei Famosi 2021 dopo il televoto con Francesca Lodo. L’attore ha poi deciso di restare su Parasite Island insieme a Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo. Nello studio di Canale 5 c’era Daniela Battizocco, moglie dell’attore, che ha ovviamente preso le difese del marito: “Penso che Brando non sia stato assolutamente capito, che sia entrato in una dinamica fortuita quella del gioco, che è stato sposato di squadra, che poi è stato nominato per forza di cose. Valentina e Awed non hanno esitato a sparare a zero contro di lui…”, ha detto l’attrice. Giorgi, infatti, è stato criticato dai suoi compagni d’avventura a causa di alcuni atteggiamenti che non sono stati particolarmente apprezzati e visti di buon occhio. “Nel Live lo abbiamo visto molto attivo, il perfetto naufrago. L’ho visto entrare completamente nel ruolo”, ha aggiunto Daniela Battizocco.

Ludovica Bizzaglia, ex fidanzata Awed/ "Ho goduto di visibilità riflessa"

Daniela Battizocco: difende il marito Brando Giorgi

Daniela Battizocco, moglie di Brando Giorgi, nello studio di Canale 5 dell’Isola dei famosi 2021 ha voluto incoraggiare il marito a restare su Parasite Island: “Io sarò felice se rimarrà là, avrà un’altra possibilità”. A Ilary Blasi, Daniela Battizocco a voluto far notare che il marito è anche riuscito “a redimire Gemma”. Dopo aver parlato con la moglie, Brando Giorgi ha deciso di proseguire la sua avventura: “Io di mia moglie mi fido, quindi resto”, ha detto l’attore. Giovedì scorso, 26 marzo, Daniela ha pubblicato su Instagram un selfie nello studio di Canale 5: “Forza amore mio, siamo sempre con te!”, è la dolce dedica al marito. “Secondo me stare nella Parasite Island è una grande opportunità per dimostrare davvero che persona è”, ha commentato un follower dell’attrice.

LEGGI ANCHE:

Lite Awed contro Gilles Rocca "Hai distrutto Daniela"/ Lui: "hai gli occhi cattivi"Fariba Tehrani/ Un make up curassimo: scoppia la polemica! (L'isola dei famosi)

© RIPRODUZIONE RISERVATA