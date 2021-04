Daniela Battizocco, moglie Brando Giorgi/ “Non sono gelosa di Fariba..”

Daniela Battizocco è la moglie di Brando Giorgi, la donna che ha spinto il marito ad accettare la possibilità di rimanere a Parasite Island e di combattere ancora nonostante l’eliminazione contro Francesca Lodo. L’attore ha deciso così di continuare la sua missione nel programma in Honduras e così è venuto fuori il suo vero proprio animo da naufrago come la stessa moglie ha fatto notare sui social e anche in studio. Adesso, però, si è palesato un altro pericolo per lei ovvero l’interesse della mamma di Giulia Salemi che ha visto in Brando Giorgi un utile compagno di avventura. Nonostante il suo interesse, però, la bella Daniela ha riferito di “Non essere gelosa di Fariba..” e non perché la bella persiana non sia una bella donna ma perché lei è sicura del legame che li tiene insieme.

Daniela Battizocco, moglie Brando Giorgi, pronta ad accoglierlo a casa o a sostenerlo all’Isola dei Famosi 2021?

La stessa Daniela Battizocco ha commentato in tv: “Nel Live lo abbiamo visto molto attivo, il perfetto naufrago. L’ho visto entrare completamente nel ruolo”. Sui social poi ha ribadito il concetto al grido di: “Forza amore mio, siamo sempre con te!.. Secondo me stare nella Parasite Island è una grande opportunità per dimostrare davvero che persona è”. Siamo sicuri che in questi giorni Brando Giorgi ha dimostrato la sua verve ma adesso che si avvicina il momento del ritorno a casa o di nuovo sull’Isola il ruolo della moglie torna ad essere centrale, sia nel caso della gioia di un nuovo abbraccio che in quella di sostenerlo ancora come un naufrago in mezzo a tutti gli altri.

