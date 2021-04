Daniela Battizocco, moglie di Brando Giorgi/ Forte supporto sul web: “Forza my love!”

“Forza my love” scrive Daniela Battizocco nel suo ultimo post pubblicato su Instagram. La moglie di Brando Giorgi è agguerrita e pronta a sostenere con forza l’avventura di suo marito all’Isola dei Famosi 2021. D’altronde ci ha visto lontano quando Brando, dopo solo pochi giorni di permanenza in gioco, è stato eliminato e trasportato a Parasite Island. Lui era pronto a lasciare definitivamente il gioco e tornare in Italia ma è stata proprio Daniela ad incoraggiarlo ad andare avanti: “Non ti arrendere, devi continuare questa avventura, dando al pubblico la possibilità di conoscerti”, aveva detto. Di fronte a queste parole, Brando aveva deciso di accettare “Io mi fido di mia moglie, quindi rimango”. Una fiducia che, alla fine, è stata ripagata.

Daniela Battizocco supporta il marito Brando Giorgi all’Isola

Brando Giorgi, infatti, è riuscito a rientrare in gioco come vero e proprio concorrente alla prima occasione utile. Il consiglio della moglie Daniela Battizocco si è dunque rivelato necessario per proseguire nella sua avventura all’Isola dei Famosi. Ora la donna rimane in studio, pronta a supportarlo in ogni occasione, magari dispensando anche in futuro consigli che potrebbero essere molto utili al marito nel suo percorso all’isola dei Famosi.

