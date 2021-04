Daniela Battizzocco, Camilla e Niccolò: moglie e figli Brando Giorgi/ “Sempre con te”

Brando Giorgi continua la sua avventura da naufrago solitario sull’Isola dei Famosi 2021 mentre la moglie Daniela Battizzocco e i figli Camilla e Niccolò continuano a fare il tifo per lui dall’Italia. L’attore non è riuscito ad instaurare un buon rapporto con gli altri concorrenti. La prova è arrivata dopo l’addio di Beppe Braida a cui non avrebbe concesso il suo saluto scatenando la rabbia di Gilles Rocca.

Brando, sull’Isola, non andando d’accordo con la maggior parte dei concorrenti, ha scelto di starsene per conto suo. Una scelta che lo sta premiando dal momento che è riuscito a rientrare in gioco dopo essere stato eliminato. A difenderlo a spada tratta è la moglie Daniela, presente nello studio durante le dirette con Ilary Blasi. Ogni volta che ne ha l’occasione, la Mattizocco difende il marito il quale, secondo il suo punto di vista, non sarebbe stato ancora totalmente capito.

DANIELA BATTIZOCCO, SORPRESA PER BRANDO GIORGI?

Daniela Battizocco ha già avuto l’occasione di parlare con Brando Giorgi nelle precedenti puntate. Dopo aver parlato con la moglie, infatti, l’attore ha deciso di giocarsi l’ultima chance e, dopo aver sfidato al televoto Vera Gemma, è rientrato ufficialmente in gara. Nel corso della nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2021, tuttavia, Ilary Blasi potrebbe concedere a Daniela l’occasione di parlare nuovamente con il marito per spronarlo a mostrare la parte più tenera del suo carattere.

Finora, infatti, Brando è stato il protagonista di diverse discussioni non riuscendo a trovare un punto d’incontro con gli altri naufraghi. La moglie Daniela e i figli, tuttavia, sono il suo punto fermo e sicuramente, parlare con loro, potrà solo essergli utile per ritrovare le energie per poter andare avanti nella sua avventura. Daniela, dunque, sarà la sua dolce sorprese nella puntata dell’Isola in onda questa sera?

