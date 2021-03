Daniela Battizzocco e Mietta, moglie ed ex compagna di Brando Giorgi/ Chi sono?

Brando Giorgi, naufrago sull’Isola dei Famosi, è sposato con la showgirl e attrice Daniela Battizzocco dal 2013.I due si sono sposati prima civilmente, poi anche con rito religioso nel 2018, anno in cui l’attore riuscì a ottenere l’annullamento per un precedente matrimonio. Prima del secondo matrimonio i due attori hanno vissuto una profonda crisi: “Tre anni fa eravamo finiti nel vuoto, nel silenzio, nel distacco. Come accade a tantissime coppie insieme da anni, logorate dai problemi quotidiani, anche noi ci stavamo allontanando. A un certo punto non ci capivamo più. Ero sul punto di lasciare tutto: ci ha salvato la fede”, ha raccontato Giorgi a DiPiù. Il matrimonio si è tenuto a Roma, la città dove la coppia vive da tempo, nella Chiesa di San Bernardo da Chiaravalle. Brando e Daniela hanno condiviso insieme il set di “Vivere”: lui nei panni di Roberto Falcon, lei in quelli di Rossana Marchini. La coppia ha due figli: Camilla, nata nel 2000, e Niccolò, nato nel 2004.

Brando Giorgi: la lunga relazione con Mietta

Negli anni ’90 Brando Giorgi è stato sentimentalmente legato per un lungo periodo alla cantante Mietta. L’attore e la cantante sono stati insieme sette anni: i due si sono conosciuti nel 1992 sul set del videoclip di “Gente Comune”, canzone di Mietta. Qualche tempo fa ospite di Caterina Balivo a “Vieni da me”, Mietta ha ricordato la lunga relazione con l’attore delle soap “Vivere” e “Centovetrine”: “Oggi siamo amici, abbiamo un rapporto splendido, ci sentiamo spesso anche con sua moglie Daniela. Quando si vive una storia così lunga e importante è impossibile troncare del tutto i rapporti”. Dopo la fine della relazione con Brando Giorgi, Mietta è diventata mamma di Francesco Ian, nato il 23 settembre 2010, dalla relazione con il chitarrista Davide Tagliapietra, figlio di Aldo Tagliapietra, ex voce de Le Orme.

