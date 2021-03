Daniela Battizzocco, moglie Brando Giorgi, chi è?/ Conduttrice di successo e..

Daniela Battizzocco è la moglie di Brando Giorgi. Lui da questa sera sarà naufrago dell’Isola dei Famosi 2021 targata Ilasy Blasi mentre lei potrebbe vivere di luce riflessa tornando sulla cresta del gossip e, magari, della tv. Eh sì, Daniela Battizzocco la tv l’ha fatta negli anni d’oro, quella di nessun reality e di tanti show di intrattenimento ma è poi finita nel dimenticatoio anni dopo. Classe 1970, Daniela Battizzocco è nata a Bolzano il 6 agosto, ha studiato recitazione presso la Scaletta di Roma e nel 1996 ha debuttato come concorrente del programma tv Sotto a chi tocca. In un secondo tempo è diventato un volto noto di Tira & Molla su Canale 5 a cui ha preso parte nel ruolo di corista e l’anno seguente è stata nel cast fisso di Domenica in come cantante del gruppo 6 come 6. Sul finire degli anni ’90, Daniela Battizzocco è diventata conduttrice prima insieme a Carlo Conti di In bocca al lupo su Rai1 e poi di Sette per uno con Ela Weber, Tiberio Timperi e Raffaella Bergé.

Daniela Battizzocco dalla tv al ruolo di mamma

Daniela Battizzocco è poi tornata alle origini e, quindi, al lavoro di attrice per il quale aveva studiato, prendendo parte a Centovetrine, la stessa soap che ha segnato il successo del marito Brando Giorgi, nel ruolo di Rossana Marchini. Per quanto riguarda la vita privata, invece, sappiamo che Daniela Battizzocco e il marito vivono a Roma da quando si sono sposati ovvero nel lontano 2013. La loro famiglia si è allargata con l’arrivo della primogenita Camilla, nata nel 2000 e quindi adesso ventenne, e Niccolò, nato nel 2004, quindi quasi maggiorenne. Brando Giorgi e la moglie sono andati incontro ad una forte crisi ma il loro matrimonio è “salvo grazie alla Fede” tanto che poi si sono subito risposati.

