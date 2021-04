Daniela Battizzocco, moglie Brando Giorgi/ “Vorrei esaudire il mio più grande sogno”

Daniela Battizzocco è la moglie di Brando Giorgi, leader della settimana all’Isola dei famosi 2021. I due attori si sono sposati nel 2013 con rito civile e nel 2018 in Chiesa. Ma prima del matrimonio non sono mancati momenti di crisi per la coppia, come testimoniano le lettere che si sono scambiati nel 2013 sulle pagine del settimanale DiPiù. La prima a scrivere è stata Daniela Battizzocco: “Vorrei finalmente esaudire il mio più grande sogno, vorrei che tu mi chiedessi in moglie. È un tassello in più al nostro amore, ma che per me fa la differenza”. All’epoca Brando e Daniela stavano insieme da 15 anni ed erano già diventati genitori dei due figli, Camilla e Niccolò. Nella lunga lettera l’attrice ripercorreva il loro amore, a partire dal primo incontro nella trasmissione “Il tappeto volante” di Luciano Rispoli.

Daniela Bartizzocco: la lettera a Brando Giorgi prima del matrimonio

Daniela Battizzocco esprimeva la sua delusione per non aver mai ricevuto l’anello di fidanzamento da Brando Giorgi e i suoi dubbi: “A volte mi viene quasi da pensare che non mi consideri la donna della tua vita”. Ricordiamo che l’attore si era sposato a 25 anni con la sua fidanzata dell’epoca. Poco dopo è arrivata, sempre sulle pagine del settimanale DiPiù, la risposta di Brando Giorgi: “Avendo ricevuto la grazia delle fede, credo che sia giusto per me portarti all’altare in chiesa, davanti a Dio”, rivelando di aver chiesto l’annullamento del primo matrimonio. E così è stato. Quando ha ottenuto l’annullamento della Sacra Rota, Brando Giorgi e Daniela Battizzocco si sono sposati nella Chiesa di San Bernardo da Chiaravalle a Roma, alla presenza dei loro due figli

