Daniela Cappelletti, chi è la conduttrice di Radio Italia Live 2024/ Dal fidanzato al sogno per il futuro

Daniela Cappelletti, chi è la conduttrice del concerto di Radio Italia Live 2024

Daniela Cappelletti è una delle conduttrici di Radio Italia Live 2024, il concerto che si sta tenendo a Milano, a Piazza Duomo. Come la sua collega Manola Moslehi, è una speaker di Radio Italia, spesso anche conduttrice di eventi televisivi e non legati alla radio.

Un sogno, quello di fare la speaker, che Daniela Cappelletti ha rivelato essersi realizzato in un momento difficile della sua vita: “La radio è venuta a salvarmi al momento giusto, – ha detto in un’intervista di qualche tempo fa a radiospeaker.it – io ho studiato economia, commercio internazionale, quindi forse qualcosa di correlato all’import/export… Ad oggi invece mi piacerebbe portare avanti un progetto in proprio e non è detto che non lo faccia, parallelamente alla radio, ho qualche idea in mente ma sono ancora astratte…Vedremo!”

Daniela Cappelletti ha un fidanzato?

Daniela Cappelletti non nega di avere un grande sogno personale, che dunque non riguarda soltanto la radio. D’altronde, nella stessa intervista, non ha negato che, qualora capitassero altre interessanti occasioni lavorative, le valuterebbe attentamente. “In realtà non escludo nulla, dovesse capitare un’occasione che non si può rifiutare ci penserei seriamente, mi piace seguire il flow nella vita e nel lavoro, però una cosa la so per certa, la radio e Radio Italia nello specifico è la mia casa e non potrei farne a meno”, le sue parole. Entrando invece nel merito della vita privata, dai social non trapelano indizi che mostrino la presenza di un fidanzato nella sua vita. Daniela Cappelletti sembrerebbe single al momento.











