Daniela, chi è la moglie di Fabio Cannavaro/ Quando lui disse: “non mi vuole più a casa…”

Daniela e Fabio Cannavaro, ecco chi è la dolce metà dell’ex campione del mondo

Si chiama Daniela Arenoso la moglie di Fabio Cannavaro. L’ex campione del mondo e la sua dolce metà fanno ormai coppia fissa dal 1990. Si sono conosciuti grazie ad un amico in comune e da quando si sono incontrati non si sono più lasciati. Alla fine di una festa, lei gli ha chiesto un passaggio a casa e da quel giorno è scoccata la scintilla. L’ex difensore e la sua Daniela sono diventati marito e moglie nel 1996, mettendo al mondo ben 3 figli, vale a dire Christian, Andrea e Martina.

Pesce d'aprile 2023/ Da Donald Trump ai lavori forzati a SEGA che “uccide” Sonic

Daniela è sempre stata piuttosto riservata e ha seguito suo marito anche nell’avventura come allenatore in Cina. Recentemente Fabio Cannavaro è stato impegnato sulla panchina del Benevento Calcio, ma prima di tornare in pista – ed essere esonerato – l’ex difensore aveva spiegato l’insofferenza della sua compagna nel non vederlo all’opera su un rettangolo verde. Così, ironicamente, l’ex Pallone d’oro aveva manifestato il bisogno di lasciare al più presto le mura di casa.

Piante emettono suoni se sono disidratate/ Lo studio: "Scoppi simili a bolle d'aria"

Fabio Cannavaro e quella battuta sulla moglie Daniela: “Non mi vuole più a casa…”

E a proposito di battute e insofferenza, l’ex difensore aveva parlato così del rapporto con sua moglie Daniela: “Non mi vuole più a casa”, l’ironica confessione dell’ex Pallone d’Oro e campione del mondo prima di accettare la panchina del Benevento, un’avventura poi terminata anticipatamente. La compagna come dicevamo lo ha sempre sostenuto e seguito in ogni sfida, fin da quando era calciatore.

Dagli spostamenti a Parma, Milano, Torino, Madrid, fino alla Cina. La moglie non lo ha mai lasciato solo, pur avendo a cuore Napoli, dove sorge la loro meravigliosa villa, che ha fatto da teatro alla meravigliosa storia d’amore che ancora oggi unisce la coppia. Una storia solida e che sembra poggiare su valori senza tempo, nei quali evidentemente Fabio e Daniela credono ciecamente.

Mal di testa sensibile al ciclo sonno-veglia/ E il "clock ipotalamico" rischia di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA