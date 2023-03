Daniela, chi è la sorella di Loretta Goggi/ Quel viaggio insieme dopo la morte di Gianni Brezza

Loretta e Daniela, le due sorelle Goggi e i successi ottenuti insieme

Loretta e Daniela, ovvero le sorelle Goggi, sono due cantanti e showgirl italiane molto apprezzate nel mondo dello spettacolo. Loretta è la più famosa delle due, ma all’inizio della carriera anche Daniela ha avuto un riscontro importante, calcando le scene assieme alla sorella. Nata nel 1953, all’età di dodici anni prende parte allo sceneggiato David Copperfield e negli anni sessanta indossa i panni della Monaca di Monza ne I Promessi Sposi. Daniela nasce quindi come attrice, ma nel corso del tempo diventa anche una cantante, in accoppiata con la sorella Loretta, con la quale interpreta brani di grande successo come Oba-ba-lu-ba.

Le due sorelle danno vita ad un bel duo nel mondo dello spettacolo, conducendo insieme diversi programmi televisivi, assieme a Pippo Franco, tra gli altri. Dopo lo spot Big Bubble nel 1979, Daniela Goggi torna ad affiancare altri personaggi noti della tv, come Massimo Boldi e Piero Chiambretti. Tra le sue ultime fatiche artistiche, citiamo il corto Sogni, sviluppato su un tema molto delicato, come la malattia dell’Alzheimer.

Loretta e Daniela Goggi, un rapporto splendido. E dopo la morte di Gianni Brezza…

Daniela Goggi ha sempre mantenuto un rapporto splendido con sua sorella maggiore Loretta. Per quanto riguarda la sfera privata, è stata molto vicina a sua sorella quando ha dovuto fare i conti con la morte di Gianni Brezza. Fondamentale fu il suo apporto, come rivelato da Loretta in un passaggio sul magazine Gente, perché la esortò ad accompagnarla in Argentina per andare a trovare Maria Costanza, la figlia di Daniela che viveva appunto in Sudamerica. La condivisione di quel lungo viaggio ha aiutato la conduttrice a rifiatare dopo la morte dell’amato marito. Per Loretta, adesso, è arrivato il momento di riprendere il timone di un programma televisivo, con il debutto di Benedetta Primavera. Sua sorella Daniela, di sicuro, fa il tifo per lei…

