Daniela, Christian, Andrea e Martina, moglie e figli Fabio Cannavaro/ 25 anni d’amore

Daniela, Christian, Andrea e Martina sono la moglie e i figli di Fabio Cannavaro, il campione ospite del charity show “Non mollare mai Storie tricolori” condotto da Alex Zanardi su Raiuno. Un amore importante quello tra l’allenatore del Tianjin Quanjian e Daniela Arenoso legati sentimentalmente dal 1996. 25 anni d’amore tra l’ex giocatore di Juve, Napoli e Inter, vincitore della coppa del mondo con l’Italia a Germania 2016 e Daniela con cui ha avuto tre figli: Martina, Christian e Andrea. La moglie di Cannavaro durante un’intervista rilasciata al programma L’altra metà di trasmesso su TMW Radio ha risposto ad una serie di domande sul rapporto con il campione. In particolare, parlando della carriera di Cannavaro, non ha avuto alcun dubbio nel precisare che uno dei momenti più belli è stato quando ha vinto la Coppa del Mondo ai Mondiali 2016: “quando ha alzato la coppa del mondo, quel momento è stato unico e indimenticabile, un emozione fortissima. Da Allenatore? E’ un nuovo lavoro, gli da nuova spinta e lo sta prendendo con tanta passione e gli piace moltissimo, ha questa voglia di diventare un bravissimo e dimostrare di poter eccellere anche in questa veste”.

Daniela: “Io e Fabio Cannavaro siamo nati nello stesso quartiere Fuorigrotta”

Daniela Arenoso ha poi raccontato come ha conosciuto il marito Fabio Cannavaro: “siamo nati nello stesso quartiere Fuorigrotta di Napoli, e avevamo amici in comune ci siamo conosciuti ad una festa eravamo ragazzini, quindicenni, sedicenni, ormai sono 27 anni che stiamo insieme. Un difetto? Tutti ce li abbiamo, ma i pregi superano di gran lunga i difetti, sia come persona che come padre, come marito e persona in generale”. Un amore importantissimo quello tra l’allenatore e la donna che si è innamorata del suo sorriso: “è sempre sorridente non si arrabbia mai e questa è la sua arma vincente secondo me”. Parlando poi del segreto del loro matrimonio ha confessato: “la ricetta è molto semplice, tanto amore e tanta pazienza e tanti sacrifici ovviamente. Quando raggiungi degli obiettivi c’è dietro tanto sacrificio e tanto lavoro, però si fa con tanto amore, perché la famiglia per me è importantissima e anche l’unione che fa la forza è un dato di fatto”. Infine Daniela si augura per il futuro di poter rientrare a Napoli: “è la nostra casa sempre e comunque. Per quanto riguarda il lavoro non dipende noi, è chiaro che il piacere c’è sempre” e per il marito ha solo un augurio: “di realizzarsi nel suo lavoro, e di vincere come ha vinto da calciatore”.



