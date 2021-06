Daniela Ciampitti, vincitore The Winner Is/ Contratto con Universal dopo la vittoria

Daniela Ciampitti è una cantautrice italiana, nota al pubblico per aver vinto il programma di Gerry Scotti, The Winner Is. Ci riferiamo alla prima edizione, quella del 2012 e che questa sera è proposta in replica su Canale 5. La cantante, conosciuta anche con lo pseudonimo Dany, si è tolta grandi soddisfazioni nel corso della trasmissione di Scotti, vincendo le sfide contro tutti gli altri concorrenti. Ma la sua storia nel mondo della musica comincia molto prima della sua partecipazione in tv, quando già partecipava a numerose competizioni locali. La carriera di Daniela Ciampilli parte esattamente nel 1999, coi suoi provini a Pop Star, altro celebre programma tv.

Daniela Ciampitti, la prima vincitrice di The Winner Is

Nel 2002 Daniela Ciampitti prende parte alle selezioni di Operazione Trionfo, ma non solo. Nel 2007 fonda una punk rock band e si candida per il Music Village. Nel 2009 rilancia con un nuovo inedito per il Festival di Sanremo, ovvero il brano Astinenza che si piazza tra i primi quaranta. Il successo arriva con The Winner Is, a cui segue il suo primo EP intitolato Chi Canta Prega Due Volte, prodotto dalla Universal Music e poi il brano Il Clown Danzante che viene premiato negli Stati Uniti “The Best Pop Video 2016”.

